روغن استحصالی کشور امسال به ۱۵۰ هزار تن افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر میزان تولید کلزا در سال ۹۵ را ۶۸ هزار و ۵۰۰ تن و در سال ۹۶ حدود ۱۸۲ هزار تن عنوان و درباره تامین بذر کلزا تصریح کرد: برای کشت زمستانه و بهاره کلزا نزدیک به ۱۶۰۰ تن بذر تدارک دیده ایم.

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود: امسال ۱۵۰۰ دستگاه کارنده یارانه دار کلزا در اختیار کشاورزان قرار می گیرد که اکثر آن توزیع شده است.

وی گفت: ما برای هر هکتار کاشت، داشت و برداشت کلزا و همه دانه های روغنی ۳ میلیون تومان وام در نظر گرفته ایم.

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهمترین علل رشد کلزا طی سه سال اخیر را خرید تضمینی و پرداخت به موقع پول کلزا کاران دانست و اذعان داشت: امسال کل پول کلزا کاران بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان به موقع پرداخت شد.

مهاجر افزود: برای سال زارعی جاری نزدیک به ۱۰ درصد افزایش عملکرد تولید کلزا پیش بینی کرده ایم.

وی از پرداخت کل پول کشاورزانی که آفتابگردان تولید کرده بودند خبر داد و گفت: برداشت سویا آغاز شده و مراکز خرید آماده تحویل این محصول هستند.

وی با بیان این که برنامه ده ساله برای کشت ۲۰۰ هزار هکتار آفتابگردان با ارقام جدید خارجی و داخلی تدوین شده است، تصریح کرد: یکی از اهداف ما افزایش عملکرد و کشت در مناطق کم آب است، زیرا ارقامی را وارد کردیم که مقاوم به کم آبی است و میزان روغن دهی آن ۴۶ تا ۴۸ درصد است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال حدود ۲۰ هزار هکتار ارقام روغنی آفتابگردان و ۲۰ تا ۴۰ هزار هکتار ارقام آجیلی در کشور کشت خواهد شد و انتظار داریم از کشت ارقام روغنی، حدود ۳۰ هزار تن روغن آفتابگردان به دست آید.

وی گفت: انتظار داریم در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار تن گلرنگ تولید شود که قسمتی از آن برای دان مرغ و پرندگان و ۱۵ تا ۲۰ هزار تن برای روغن گیری استفاده خواهد شد.

مهاجر در مورد سویا نیز گفت: این محصول در استان های شمال کشور کشت می شود و ما به دنبال این هستیم که سویا در خوزستان نیز کشت شود و امیدواریم ظرف ده سال آینده سطح زیر کشت سویا به ۳۰۰ هزار هکتار افزایش یابد.

وی با بیان این که امسال نزدیک به ۳۵ هزار هکتار کشت سویا در اراضی کشاورزی صورت می گیرد، پیش بینی کرد: از این سطح ۸۰ هزار تن محصول تولید شود.

مجری طرح دانه های روغنی درباره کشت کنجد نیز تصریح کرد: سالانه نزدیک به ۴۰ هزار هکتار کنجد در اراضی کشاورزی کشت می شود که ۹۰ درصد آن به عنوان آجیل و ۱۰ درصد برای روغن گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

وی میزان کل روغن استحصالی از کشت دانه های روغنی در سال زراعی جاری را ۱۵۰ هزار تن برآورد کرد و گفت: این رقم ۱۰ درصد مورد روغن نیاز کشور است.