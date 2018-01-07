به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری (البرز) مسلم نادری خادم (خراسان رضوی) حمیدرضا خامسی (لرستان)

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران) میثم دلخانی (فارس)

۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران) کرامت عبدولی (خوزستان) مصطفی کایدخورده (خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی – حسین اسدی - امین سوری (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) مهدی زیدوند (خوزستان) فرشاد بلفکه (لرستان)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) پژمان پشتام (تهران) برومند اصلان (مرکزی)

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) یوسف قادریان (البرز) مهدی ابراهیمی (قم)

۸۷ کیلوگرم: سامان عزیزی (کردستان) مهدی فلاح (تهران) بهروز هدایت (کرمانشاه)

۹۷ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (مازندران) محمد یگانه (ایلام) علی اکبر حیدری (قم)

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) شهاب قوره جیلی (تهران) ابوالفضل نجفی (تهران)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: محمدعلی چمیانی (فارس) داود گیل نیرنگ (مازندران) لقمان رضایی (خوزستان) و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان تهران

همچنین کشتی گیران منتخب استان خوزستان می توانند در اردوی بعدی تیم ملی کشتی فرنگی که در همین استان برگزار می شود، شرکت کنند. لیست نهایی نفرات منتخب در اردوی استان خوزستان نیز بزودی اعلام می شود.