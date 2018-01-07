افزایش ۱۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری امروز یکشنبه در نشست خبری مشترک با دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اظهار داشت: در راستای اجرای اوامر در استان از ابتدای سال تا کنون بیش از ۱۷۵ مکان خرده فروشی مواد مخدر در کرمانشاه و ۳۹ مکان در شهرستانها پلمب شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه افزود: در بحث کشفیات و انهدام باندهای مواد مخدر از ابتدای سال تا کنون افزایش قابل قبولی داشتیم و در این راستا در مجموع ۱۳ درصد افزایش کشفیات داشتیم.

وی یکی از اقدامات شایسته در انهدام و مبارزه با مواد مخدر را پای کار آمدن مردم دانست و افزود: تا کنون با کمک مردم درصد قابل توجهی از باندها و اماکن توزیع مواد مخدر انهدام شده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از راه اندازی ستاد خبری پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد و یادآور شد: تلفن ۱۲۸ بصورت شبانه روزی اطلاعات مردمی را ضبط و رصد می کند.

سرهنگ دلیری افزود: آموزش همگانی در امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار داشت: برای هر کدام از کلانتری ها حکم هایی صادر کردیم و با این کار حساسیت مبارزه با مواد مخدر را دوچندان کردیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۵۰ طرح پاکسازی صورت گرفته است.