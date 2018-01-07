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۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه مطرح کرد:

افزایش ۱۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان کرمانشاه

افزایش ۱۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، از افزایش ۱۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری امروز یکشنبه در نشست خبری مشترک با دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اظهار داشت: در راستای اجرای اوامر در استان از ابتدای سال تا کنون بیش از ۱۷۵ مکان خرده فروشی مواد مخدر در کرمانشاه و ۳۹ مکان در شهرستانها پلمب شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه افزود: در بحث کشفیات و انهدام باندهای مواد مخدر از ابتدای سال تا کنون افزایش قابل قبولی داشتیم و در این راستا در مجموع ۱۳ درصد افزایش کشفیات داشتیم.

وی یکی از اقدامات شایسته در انهدام و مبارزه با مواد مخدر را پای کار آمدن مردم دانست و افزود: تا کنون با کمک مردم درصد قابل توجهی از باندها و اماکن توزیع مواد مخدر انهدام شده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از راه اندازی ستاد خبری پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد و یادآور شد: تلفن ۱۲۸ بصورت شبانه روزی اطلاعات مردمی را ضبط و رصد می کند.

سرهنگ دلیری افزود: آموزش همگانی در امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار داشت: برای هر کدام از کلانتری ها حکم هایی صادر کردیم و با این کار حساسیت مبارزه با مواد مخدر را دوچندان کردیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۵۰ طرح پاکسازی صورت گرفته است.

کد مطلب 4193191

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