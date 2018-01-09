فلسفه رنگ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فلسفه رنگ» به قلم «کاظم استادی» در پنج جلد با عناوینی همچون هفت رنگ فلسفی، نظریه‌های فیلسوفان اسلامی درباره رنگ، بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ از سوی نشر ارزشمند منتشر شده است. مولف در این مجموعه کتاب به فلسفه رنگ و نظریه‌های فلسفی در این حوزه پرداخته است که در ادامه به آن اشاره شده است:

۱ـ هفت رنگ فلسفی

ـ این کتاب، سعی دارد تا اهمیت موضوع پرداختن به هستی و چیستی رنگ، به عنوان یکی از جلوه‌های ادراک انسان، مورد پژوهش، دقت و ارزیابی فلسفی قرار دهد؛ و ضمن برشمردن نظریه‌های مختلف ادراک رنگ، توجه دقیقی به علت‌های ناقصۀِ وجودی رنگ داشته باشد؛ و درجۀ اهمیت هر یک از آنها را روشن سازد. توجه به این‌ها، مقدماتی هستند که عدم دقت در آنها، درکِ «چیستی رنگ» را برای ما دچار اخلال می‌نماید. در آخر؛ نویسنده با تشریح برخی پیچیدگی‌های خاص این پژوهش، ضمن رد نظریۀ «ادراک درونی» و نیز نظریۀ «ادراک بیرونی» رنگ، درصدد است تا نظریه خود را که «فرآیند رنگ» می‌باشد، ارائه دهد.

۲ـ نظریه‌های فیلسوفان اسلامی درباره رنگ

در این کتاب، ضمن نقل تاریخچه مختصر علم بصریات در فلسفۀ یونانی و اسلامی و نیز نقل اقوال گوناگون در کیفیت ابصار، دیدگاه‌های فیلسوفان اسلامی پیرامون رنگ را ذکر می‌کند؛ سپس توجه خوانندگان را به نقل و بررسی مسأله رنگ توسط ابن‌سینا و حواشی خواجه نصیرالدین طوسی نصیر و عبدالرزاق لاهیجی جلب می‌کند؛ چراکه با صرف نظر از مطالب و نظریه‌هایی که برخی از متصوفه و عرفا، (همانند محمد کریم خان کرمانی) که پیرامون رنگ دارند و قالب شهودی دارد، می‌توان گفت که اقوال فیلسوفان در طبیعیات، از ابن‌سینا تا کنون در فلسفه اسلامی، تغییرات قابل توجهی نداشته است، و با کمی تفاوت، همان عبارات و مطالب ابن‌سینا دربارۀ رنگ است، که در کتب بعدی نیز منتقل شده است.

۳ـ بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ

این کتاب، ترجمه مدخل «رنگ» از دانشنامه فلسفی استنفورد است که برای اولین بار به زبان فارسی، در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این نوشتار، شامل تمامی نظریه‌های اصلی فیلسوفان معاصر غربی، پیرامون چیستی رنگ است که به صورت خلاصه نوشته و دسته بندی شده و توسط زینب بخشی و کاظم استادی ترجمه و تنظیم شده است.

۴ـ در شناخت سه رنگ اصلی

تا چندی قبل، این عقیده وجود داشت که رنگ‌های «زرد، آبی و قرمز» سه رنگ اصلی هستند. در حال حاضر، این عقیده رایج شده است که؛ در رنگ‌های چاپی یا دستی، همان سه رنگ را رنگ‌های اصلی می‌دانند و در رنگ‌های غیرچاپی یا رنگ‌های نوری، سه رنگ «سبز، آبی و قرمز» را رنگ‌های اصلی می‌دانند. نوشتار حاضر در صدد است تا با طرح اصل‌هایی، عقیده و باور رایج پیرامون رنگ‌های اصلی را ابطال نماید، و باور جدیدی را ایجاد نماید که در آن، لفظ «اصلی» برای «رنگ‌ها»، بی‌معناست. در این نظریه، هیچ رنگی، «اصلی» خطاب نخواهد شد و شاید بتوان از جهت دیگر، «هر رنگی» را اصلی دانست.

۵ـ کتابشناسی رنگ و فلسفه

در این کتاب، حدود چهارصد مقاله و کتاب فلسفی، پیرامون «چیستی رنگ» از فیلسوفان معاصر غربی معرفی شده است؛ که غالباً در شصت اخیر نوشته و منتشر شده‌اند. همچنین، تعداد انگشت شماری کتاب و مقاله فارسی پیرامون چیستی رنگ در آن معرفی شده است. این کتاب دارای فهرست‌هایی، جهت ارجاع و جستجوی بهتر موضوعات، بر اساس، نام نویسنده، نام کتاب یا مقاله، تاریخ و ... است.

قیمت دوره ۵جلدی این مجموعه کتاب، یکصد و بیست هزار تومان، اعلام شده است.