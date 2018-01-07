مردم ایران پای ولایت ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل روز یکشنبه در جمع راهپیمایان قزوین در سه راه خیام این شهر گفت: از نمانیده ولی فقیه و امام جمعه قزوین درخواست می کنیم پیام امروز مردم را به ولایت منتقل کنند تا همه بئدانند این مردم تا پای جان در راه انقلاب و رهبری ایستاده اند.

وی افزود: مرد برای این نطام و انقلاب خون داده اند اما انتظار دارند مسئولان در مسائل اقتصادی تجدید نظرکنند تا دشمن از آن سوء استفاده نکند و از دستگاه قضایی هم درخواست می کنیم با فتنه گرانی که از احساسات مردم سوء استفاده کردند برخورد قاطع کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: نمایندگان مجلس باید بدانند اولویت برنامه های خود را معیشت مردم و اقتصاد قرار دهند و دنبال حل مشکلات مردم باشند.

حجت الاسلام قابل تصریح کرد: کسانی که قرآن را آتش زدند و به روحانیت توهین کردند و اماکن فرهنگی را به آتش کشیدند باید بدانند روحانیت تا آخر ایستاده است و از ولایت پشتیبانی می کند.

وی اضافه کرد: روحانیت همچنان از برخی مسائل خون دل می خورد و اولبن بار نیست که حوزه علمیه تخریب می شود و به مقدسات توهین می شود اما دشمن بداند ما تا آخرین قطره خون خود برای پشتیبانی از رهبری ایستاده ایم و خسته نخواهیم شد.

قابل از حضور پرشور مردم در راهپیمایی اعلام برائت از فتنه گران و حمایت از ولایت در قزوین تشکر و قدردانی کرد.