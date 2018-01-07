افزایش ۱۵ درصدی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت الله موسوی قوام پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین جلسه صلح و سازش محکومان جرائم غیر عمد که در مسجد امام علی (ع) بلوار شیراز برگزار شد، گفت: ستاد دیه در بحث رسالت خود در زمینه پیشگیری به عنوان یک میانجی‌گر و واسطه در پرونده محکومان جرائم غیرعمد خصوصاً محکومان به پرداخت مهریه عمل می کند.

وی گفت: در واقع ستاد دیه قبل از هر گونه پرداخت بدهی مددجو با برگزاری چنین جلساتی ضمن مذاکره با شکات پرونده ها و میانجی‌گری افراد تاثیر گذار سعی می کند بین طرفین صلح ایجاد کند. خصوصاً در بحث محکومان به پرداخت مهریه تا جایی که می شود از وقوع یک طلاق و برهم خوردن یک زندگی جلوگیری می کند.

موسوی قوام افزود: این چهارمین جلسه صلح و سازش است که در مساجد شهر کرمان برگزار شد از تعداد ۱۰ نفر از شاکیان پرونده محکومان جرائم غیر عمد شهر کرمان دعوت به عمل آمد.

وی ادامه داد: کل مبلغ بدهی پرونده این تعداد از مددجویان بیش از ۱۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال است که با تلاش کارشناسان، اعضاء هیئت امناء ستاد دیه استان کرمان، اعضاء هیئت امناء مسجد حضرت علی (ع) و امام جماعت این مسجد حدود دو میلیارد ریال گذشت از شکات اخذ شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان در ادامه افزود: ستاد دیه استان از ابتدای سال جاری موفق به آزادی بیش از ۱۸۰ مددجوی جرائم غیرعمد از سطح زندانهای استان شده است که نسبت به مدت مشابه سال گشته می توان گفت افزایش ۱۵ درصدی داشته ایم امید واریم این روند همچنان ادامه داشته باشد و پایان سال شاهد افزایش چشمگیری در زمینه آزادی محکومان غیر عمد استان باشیم.