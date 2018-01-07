علیرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی تیم سنگ‌نوردی همدان اظهار داشت: مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم سنگ‌نوردی استان همدان در رشته لید با شرکت سنگ‌نوردانی از استان‌همدان در مجموعه سنگ‌نوردی فرهاد برگزار شد.

وی افزود: در مسابقات بخش بانوان راحیل رمضانی، محدثه کهوند و زهرا بهرامیان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان با اشاره به سایر نتایج گفت: در بخش آقایان میثاق قزلباش مقام نخست را به دست آورد و میلاد فرادی و متین بیات به ترتیب حائز مقام دوم و سوم شدند.

گوهری عنوان کرد: سر طراحی این مسابقات را امیرحسین کواکبیان بر عهده داشت و شهریار بشیری، محمد اصفهانی، اشکان بختیاری، و امیرحسین عابری طراحان دیگر این مسابقات بودند.

وی با اشاره به رده‌بندی پایانی بیان کرد: در بخش آقایان میثاق قزلباش، احمدرضا سلگی و متین بیات و در بخش بانوان راحیل رمضانی، ساحل مایلی و محدثه کهوند به ترتیب مقام‌های اول تا سوم مسابقات لید را به‌صورت مجزا به دست آوردند.

رئیس هیئت سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان با اشاره به زیرساخت خوب همدان در رشته سنگ‌نوردی گفت: در حال حاضر مجموعه سنگ‌نوردی فرهاد در همدان در کشور بی‌نظیر است و در دل آن خوابگاه، سالن آموزشی، سالن بدن‌سازی، جایگاه تماشاگران و بسیاری از امکانات روز دنیا تعریف‌شده است.

گوهری یادآور شد: تمامی حجم‌ها و دیواره‌هایی که یک مجموعه سنگ‌نوردی استاندارد در دنیا باید داشته باشد ازجمله دیواره بولدرینگ، سرعت، سرطناب، دیواره‌های تمرینی و دیواره‌های متحرک برای کودکان در همدان وجود دارد و در یک نگاه این سالن در نوع خود بی‌نظیراست.