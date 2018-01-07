۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

رئیس هیئت سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان:

مسابقات انتخابی تیم سنگ‌نوردی همدان برگزار شد

همدان- رئیس هیئت سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان گفت: مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم سنگ‌نوردی استان‌همدان در مجموعه سنگ‌نوردی فرهاد برگزار شد.

علیرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی تیم سنگ‌نوردی همدان اظهار داشت: مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم سنگ‌نوردی استان همدان در رشته لید با شرکت سنگ‌نوردانی از استان‌همدان در مجموعه سنگ‌نوردی فرهاد برگزار شد.

وی افزود: در مسابقات بخش بانوان راحیل رمضانی، محدثه کهوند و زهرا بهرامیان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان با اشاره به سایر نتایج گفت: در بخش آقایان میثاق قزلباش مقام نخست را به دست آورد و میلاد فرادی و متین بیات به ترتیب حائز مقام دوم و سوم شدند.

گوهری عنوان کرد: سر طراحی این مسابقات را امیرحسین کواکبیان بر عهده داشت و شهریار بشیری، محمد اصفهانی، اشکان بختیاری، و امیرحسین عابری طراحان دیگر این مسابقات بودند.

وی با اشاره به رده‌بندی پایانی بیان کرد: در بخش آقایان میثاق قزلباش، احمدرضا سلگی و متین بیات و در بخش بانوان راحیل رمضانی، ساحل مایلی و محدثه کهوند به ترتیب مقام‌های اول تا سوم مسابقات لید را به‌صورت مجزا به دست آوردند.

رئیس هیئت سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان با اشاره به زیرساخت خوب همدان در رشته سنگ‌نوردی گفت: در حال حاضر مجموعه سنگ‌نوردی فرهاد در همدان در کشور بی‌نظیر است و در دل آن خوابگاه، سالن آموزشی، سالن بدن‌سازی، جایگاه تماشاگران و بسیاری از امکانات روز دنیا تعریف‌شده است.

گوهری یادآور شد: تمامی حجم‌ها و دیواره‌هایی که یک مجموعه سنگ‌نوردی استاندارد در دنیا باید داشته باشد ازجمله دیواره بولدرینگ، سرعت، سرطناب، دیواره‌های تمرینی و دیواره‌های متحرک برای کودکان در همدان وجود دارد و در یک نگاه این سالن در نوع خود بی‌نظیراست.

