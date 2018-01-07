محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای فرهنگی ورزشی در ایام دهه فجر اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در حوزه ورزش آقایان و بانوان به مناسبت فرارسیدن ایامالله دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نهاوند برگزار میشود.
وی افزود: برگزاری جشن انقلاب توسط هیئت باستانی، غبار روبی گلزار شهدا، مسابقات فوتسال، والیبال، هندبال بانوان، بدمینتون، کاراته، رزمی، طناب زنی، طنابکشی، دارت، فوتبال دستی، یوگا، دوومیدانی، اتومبیلرانی، آمادگی جسمانی، گردشگری، دال پلان، همایش پیادهروی ازجمله برنامههای نهاوند در این ایام است.
مدیر ورزش و جوانان نهاوند با اشاره به سایر برنامهها گفت: همچنین تقدیر از بانوان مربی، اعزام کوهنوردان به قله دماوند و برگزاری مسابقات تیروکمان استانی به میزبانی این شهرستان برای اولین بار در ایامالله دهه فجر در نهاوند برگزار میشود.
روزبه عنوان کرد: دهه فجر فرصت خوبی برای آشنایی نسل جوان با آرمانهای انقلاب اسلامی است و بازسازی صحنه پیروزی برای نسل جوان بسیار مفید خواهد بود.
وی بابیان اینکه باید این برنامهها با برنامهریزی مناسب برگزار شود، بیان کرد: نسل جوان آیندهسازان میهن اسلامی هستند و دهه فجر فرصتی مغتنم برای آشنایی نسل جوان با اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند عنوان کرد: برنامههای دهه فجر امسال نسبت به سالهای گذشته منسجمتر و در راستای انتقال دستاوردهای مهم انقلاب به نسل جوان برگزار میشود.
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