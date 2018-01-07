سازمان ملل از تغذیه نامناسب ۹۰ درصد آوارگان روهینگیایی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملل اعلام کرد تحقیقات نشان می دهد ۹۰ درصد از آوارگان روهینگیایی که از میانمار به بنگلادش فرار کرده اند با وجود دریافت کمک های غذایی دچار سوء تغذیه هستند.

«فرحان حق» معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد در این تحقیق که در ماه های نوامبر و دسامبر سال ۲۰۱۷ انجام شده، از نبود دسترسی آوارگان با مواد غذایی متنوع ابراز نگرانی شده است.

وی گفت برنامه جهانی غذا در سال جدید میلادی کمک های خود را به آوارگان میانماری در بنگلادش افزایش خواهد داد.

گفتنی است بیش از ۶۰۰ هزار مسلمان روهینگیایی از آگوست سال گذشته و در پی آغاز حملات ارتش میانمار علیه آنها، از این کشور گریخته اند.