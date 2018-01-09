«والس قلندر» پرفورمنس تک نفره خالق آثارست/ ۱۶ سال سفر و تجربه‌

علی انصاری هنرمند نقاش درباره نمایشگاه جدیدش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه «والس قلندر» اولین نمایشگاه انفرادی است که در ایران برگزار کردم و آثاری که در این نمایشگاه ارایه شده اند ترکیبی از گرافیک، تصویرسازی و کلاژ است.

وی افزود: در این نمایشگاه ۱۹ اثر ارایه شده که در آنها خیلی به تکنیک‌ها پایبند نبودم و کارها بیشتر به تصویرسازی نزدیک است. این آثار در ابعاد مختلف طراحی شده و تابلوهای بزرگ و کوچکی در نگارخانه نگر به نمایش گذاشته ام.

انصاری درباره نمایشگاه‌ها و کارهای پیشین خود اظهار کرد: من تا به حال چند نمایشگاه گروهی در ایران داشتم اما هرگز به صورت انفرادی در ایران نمایشگاهی برگزار نکردم و «والس قلندر» نخستین نمایشگاه انفرادی ام در ایران است که امیدوارم مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد و کارهای مرا دوست داشته باشند.

این هنرمند نقاش که سال‌های زیادی دور از ایران بوده است، بیان کرد: در گذشته برای مجلات و صفحات کتاب‌ها طراحی می‌کردم.

وی درباره سبک کارش توضیح داد: رشته تحصیلی من گرافیک دیزاین است ولی به عنوان آرتیست، درگیر سبک و سیاق خاصی نیستم و از هر ابزار و هر تکنیکی برای تاثیرگذاری بیشتر استفاده می‌کنم.

این هنرمند درباره عنوان نمایشگاهش توضیح داد: والس نوعی از رقص است که توسط ۲ نفر انجام می‌شود و یک واژه غیر ایرانی و در تضاد با واژه و مفهوم قلندر است. «والس قلندر» یعنی یک رقص یا پرفورمنس تک نفره که توسط آرتیست انجام شده است؛ آرتیستی که تجربه زیست در چهار کشور مختلف با فرهنگ‌های متفاوت را داشته و به کشورهای زیادی سفر کرده است. این نمایشگاه حاصل تاثیرات بصری و شنیداری من در طول تقریبا شانزده سال سفرها و کارهای گوناگونی است که انجام داده‌ام.

وی ادامه داد: «والس قلندر» نمایشگاهی از آثار درویشی مجرد و بی قید و بی مکان است که تنها با خود و آثارش والس می‌رقصد و دیگران را به تماشا دعوت می‌کند.

انصاری در پایان گفت: افتتاحیه نمایشگاه «والس قلندر» جمعه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار شد و علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا ۲۰ دی ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به محل نمایشگاه واقع در قیطریه، خیابان روشنایی، ضلع جنوبی پارک، کوچه دلارام، پلاک ۳۳، زنگ ۳ مراجعه کنند.