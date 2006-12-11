مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

رئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم : رهبر انقلاب حضور هاشمی را در انتخابات واجب می داند

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار آفرینش : 3 کشور اروپایی مسیر بدی را انتخاب کرده اند

با نانوایی های متخلف و گران فروشی نان برخورد می شود

آینده نو :

مقام معظم رهبری : دولت فلسطین مورد حمایت کامل ایران است

روز گذشته منتشر شد؛ برنامه اصلاح طلبان برای اداره بهتر تهران



اعتماد:

اصلاح طلبان نگران پاتک انتخاباتی

سردار احمدی مقدم اعلام کرد: چهار میلیارد تومان گردش مالی فیلم بازیگر سریال نرگس

آغاز فعالیت ستادهای انتخاباتی شوراها در بازار ، اختلاف نظرهای انتخاباتی درمیان بازاریان



اعتماد ملی :

رهبر انقلاب : دولت فلسطین مورد حمایت کامل ایران است

معصومه ابتکار : شورای شهر و جبران بی توجهی به محیط زیست

قائم مقامی : مجلس خبرگان ضامن اعتماد مردم به نهاد رهبری



ایران :

اسماعیل هنیه در ملاقات با رهبر معظم انقلاب : امیدوارم با شما در مسجد الاقصی دیدار کنیم

براساس جدیدی ترین نظر سنجی ها پیش بینی می شود، حضور 60 درصدی در انتخابات

معاون وزیر کار اعلام کرد: تسهیلات ویژه برای جایگزین کردن کارگر ایرانی



ابرار:

پروین احمدی نژاد : مردم مدیریت تجمل را نمی پذیرند

عماد افروغ در گفتگوی اختصاصی با ابرار: تمام افرادی که در دولت های قبل خون به دل ما کردند ابقا شده اند

فرمانده نیروی انتظامی : فروش CD منتسب به یک بازیگر 4 میلیارد تومان گردش مالی داشت



ابتکار:

رهبر انقلاب : تشکیل حکومت فلسطینی تحقق خواهد یافت

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت: نظارت خبرگان بر رهبری باید شفاف باشد

عباس زاده: شیوه مدیریتی احمدی نژاد را در تهران پی می گیریم



اسرار:

کوفی عنان : توسعه ، امنیت و حقوق بشر بدون هم پیشرفت نمی کند

مقام معظم رهبری حضورهاشمی درانتخابات را واجب کردند

دولت باید دغدغه گرانی را رفع کند



پول:

به دلیل اجرا نشدن طرح جامع سیمان در دو سال گذشته اتفاق افتاده است، کاهش 3 هزار میلیارد تومانی ارزش سهام سیمان

وزیر نفت خبر داد: افزایش تدریجی قیمت سوخت

سخنگوی وزارت خارجه : اروپا مسیر بدی را انتخاب کرده است



تهران امروز:

در دفاع از احزاب و انتخابات ، کاش احمدی نژاد روزه سیاسی می گرفت

چمران در نشست ائتلاف بزرگ اصولگرایان: تقسیم اصولگرایان به حامیان دولت و قالیباف شیطنت است

سردار احمدی مقدم خبر داد: فروش 4 میلیارد تومانی سی دی منتسب به بازیگر زن



جام جم:

در دیدار نخست وزیر فلسطین ، رهبر انقلاب : پیروزی ملت و دولت فلسطین قطعی است

وزیر اقتصاد، پس از مدتی رکود مطرح می کند خبری تازه از توجه خارجیان برای سرمایه گذاری در ایران

ضرغامی در دیدار نخست وزیر فلسطین : آرمان فلسطین ، الگوی آزادیخواهان جهان است



جوان:

رهبر انقلاب با اشاره به بازگشت تمام سرزمین های اشغالی به فلسطینیان : تشکیل حکومت فلسطینی قطعا تحقق خواهد یافت

با دستور وزارت بازرگانی ، قیمت نان به حالت قبل بازگشت

نماینده ولی فقیه در سپاه : طراحان ناتوی فرهنگی به دنبال اسلام آمریکایی هستند



جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب : ملت و دولت فلسطین قطعا پیروزند

شرکت ارتباطات سیار: سیم کارت های تلفن همراه در 78 شهر از شنبه واگذار می شود

کاردار آرژانتین در تهران به وزارت خارجه احضار شد

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جهان صنعت:

بهای گوش مرغ بالا رفت ،آغاز برخورد شدید با گرانفروشی نان

وزیر کشور : آزاد سازی سواحل خزر کی محقق می شود

کاهش 11 درصدی سهم دلار درذخایر ارزی جهان



خراسان :

رهبر انقلاب : یقین دارم که روزی سرزمین فلسطین به دست فلسطینان اداره می شود

تایم : بوش از ترس افزایش نفوذ ایران در منطقه با این کشور مذاکره نمی کند

متکی : مواضع مسکو و پکن در قبال ایران تغییر نکرده است



حیات نو:

رهبر انقلاب : فلسطین تحت حمایت کامل ایران است

متکی : موضع مسکو و پکن در برابر ایران تغییر نکرده است

کاهش نرخ سود بانکی بخش کشاورزی به هفت درصد



خبر:

سخنگوی وزارت امور خارجه: 3 کشور اروپایی مسیر بدی را انتخاب کرده اند

چمران در نشست ائتلاف بزرگ اصولگرایان مطرح کرد: ترویج دو قطبی احمدی نژاد - قالیباف شیطنت است

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس خبر داد: تامین 57 میلیارد دلار سرمایه گذاری در نفت از بیع متقابل و فاینانس



دنیای اقتصاد:

کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی جهان

سهامداران سیمان در انتظار رای دیوان عدالت

معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی خواستار شد، پایان سو ظن به بخش خصوصی



سرمایه:

دبیر کل ائتلاف خدمتگزاران : اکنون سرآغاز انشعاب های اصولگرایان است

سال آینده رخ می دهد ، توقف فروش سیم کارت دولتی

مشاوران املاک در تعیین قیمت ها تاثیرگذارتر از وزارت مسکن هستند



سیاست روز:

مقام معظم رهبری دردیدار اسماعیل هنیه : فلسطینیان بزودی سرزمین خود را اداره خواهند کرد

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سیاست روز خبر داد: بررسی نقض حقوق بشر در غرب در مذاکرات ایران و اروپا

پیش لرزه یک کنفرانسی بین المللی در تهران ، وحشت لابی صهیونیست از افشار دروغ بودن هولوکاست



صدای عدالت:

گفت و گو صدای عدالت با روانبخش : کارهای احمدی نژاد را نمی توان پیش بینی کرد

بانک تسویه حساب های بین المللی خبر داد: کاهش 11 درصدی سهم دلار در ذخایر ارزی جهان

افزایش قیمت نان و شیطنت سیاسی



عصر اقتصاد:

رحمانی خبر داد: تشکیل کنسرسیوم سرمایه گذاری ها برای خرید شرکت های زیان ده

نقدینگی سرگردان راهی بازار مسکن شد

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران : استفاده از قرار دادهای مشارکت درنفت و گاز ممنوع است



کاروکارگر:

رهبر انقلاب : تشکیل حکومت فلسطینی حتمی است

با تاکید بر آمادگی ایران برای همکاری های امنیتی با همسایگان ، متکی : ناامنی در هر نقطه خلیج فارس منطقه را به خطر می اندازد

75 درصد مردم ، کار آمدی و تخصص را شرط موفقیت شوراها می دانند



کیهان:

رهبر انقلاب : این نسل قدس را آزاد می کند

کروبی: اگر اوضاع عوض شود برخی اصلاح طلبان به مشی سابق باز می گردند

روزنامه ایندیپندنت: بحران عراق بوش و بلر را به جان هم انداخت



همبستگی:

کروبی : سخت ترین شرایط تاریخ انقلاب برای چپ

در انتخابات سوم شوراها مشخص شد: اصلاح طلبان با برنامه اصولگرایان بدون برنامه

بهزاد نبوی: با امکانات نابرابر و مردمی نا امید در انتخابات شرکت می کنیم



همشهری:

رهبر انقلاب: ملت و دولت فلسطین قطعا پیروزند

ارزیابی گرایش مردم در انتخابات ، شهروندان ، شوراها را مردمی و غیر سیاسی می خواهند

پارکومترهای هوشمند می آیند، کارت مشترک به جای بلیت اتوبوس و مترو



هدف واقتصاد:

وزیر اقتصاد: روند سرمایه گذاری خارجی رو به رشد است

آیت الله قمی : مجلس خبرگان نیازمند سازمانی پژوهشی است

وزیری هامانه: وزارت نفت در اجرای تبصره 13 تحت فشار است