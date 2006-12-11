مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:
رئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم : رهبر انقلاب حضور هاشمی را در انتخابات واجب می داند
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار آفرینش : 3 کشور اروپایی مسیر بدی را انتخاب کرده اند
با نانوایی های متخلف و گران فروشی نان برخورد می شود
آینده نو :
مقام معظم رهبری : دولت فلسطین مورد حمایت کامل ایران است
روز گذشته منتشر شد؛ برنامه اصلاح طلبان برای اداره بهتر تهران
اعتماد:
اصلاح طلبان نگران پاتک انتخاباتی
سردار احمدی مقدم اعلام کرد: چهار میلیارد تومان گردش مالی فیلم بازیگر سریال نرگس
آغاز فعالیت ستادهای انتخاباتی شوراها در بازار ، اختلاف نظرهای انتخاباتی درمیان بازاریان
اعتماد ملی :
رهبر انقلاب : دولت فلسطین مورد حمایت کامل ایران است
معصومه ابتکار : شورای شهر و جبران بی توجهی به محیط زیست
قائم مقامی : مجلس خبرگان ضامن اعتماد مردم به نهاد رهبری
ایران :
اسماعیل هنیه در ملاقات با رهبر معظم انقلاب : امیدوارم با شما در مسجد الاقصی دیدار کنیم
براساس جدیدی ترین نظر سنجی ها پیش بینی می شود، حضور 60 درصدی در انتخابات
معاون وزیر کار اعلام کرد: تسهیلات ویژه برای جایگزین کردن کارگر ایرانی
ابرار:
پروین احمدی نژاد : مردم مدیریت تجمل را نمی پذیرند
عماد افروغ در گفتگوی اختصاصی با ابرار: تمام افرادی که در دولت های قبل خون به دل ما کردند ابقا شده اند
فرمانده نیروی انتظامی : فروش CD منتسب به یک بازیگر 4 میلیارد تومان گردش مالی داشت
ابتکار:
رهبر انقلاب : تشکیل حکومت فلسطینی تحقق خواهد یافت
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت: نظارت خبرگان بر رهبری باید شفاف باشد
عباس زاده: شیوه مدیریتی احمدی نژاد را در تهران پی می گیریم
اسرار:
کوفی عنان : توسعه ، امنیت و حقوق بشر بدون هم پیشرفت نمی کند
مقام معظم رهبری حضورهاشمی درانتخابات را واجب کردند
دولت باید دغدغه گرانی را رفع کند
پول:
به دلیل اجرا نشدن طرح جامع سیمان در دو سال گذشته اتفاق افتاده است، کاهش 3 هزار میلیارد تومانی ارزش سهام سیمان
وزیر نفت خبر داد: افزایش تدریجی قیمت سوخت
سخنگوی وزارت خارجه : اروپا مسیر بدی را انتخاب کرده است
تهران امروز:
در دفاع از احزاب و انتخابات ، کاش احمدی نژاد روزه سیاسی می گرفت
چمران در نشست ائتلاف بزرگ اصولگرایان: تقسیم اصولگرایان به حامیان دولت و قالیباف شیطنت است
سردار احمدی مقدم خبر داد: فروش 4 میلیارد تومانی سی دی منتسب به بازیگر زن
جام جم:
در دیدار نخست وزیر فلسطین ، رهبر انقلاب : پیروزی ملت و دولت فلسطین قطعی است
وزیر اقتصاد، پس از مدتی رکود مطرح می کند خبری تازه از توجه خارجیان برای سرمایه گذاری در ایران
ضرغامی در دیدار نخست وزیر فلسطین : آرمان فلسطین ، الگوی آزادیخواهان جهان است
جوان:
رهبر انقلاب با اشاره به بازگشت تمام سرزمین های اشغالی به فلسطینیان : تشکیل حکومت فلسطینی قطعا تحقق خواهد یافت
با دستور وزارت بازرگانی ، قیمت نان به حالت قبل بازگشت
نماینده ولی فقیه در سپاه : طراحان ناتوی فرهنگی به دنبال اسلام آمریکایی هستند
جمهوری اسلامی:
رهبر انقلاب : ملت و دولت فلسطین قطعا پیروزند
شرکت ارتباطات سیار: سیم کارت های تلفن همراه در 78 شهر از شنبه واگذار می شود
کاردار آرژانتین در تهران به وزارت خارجه احضار شد
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جهان صنعت:
بهای گوش مرغ بالا رفت ،آغاز برخورد شدید با گرانفروشی نان
وزیر کشور : آزاد سازی سواحل خزر کی محقق می شود
کاهش 11 درصدی سهم دلار درذخایر ارزی جهان
خراسان :
رهبر انقلاب : یقین دارم که روزی سرزمین فلسطین به دست فلسطینان اداره می شود
تایم : بوش از ترس افزایش نفوذ ایران در منطقه با این کشور مذاکره نمی کند
متکی : مواضع مسکو و پکن در قبال ایران تغییر نکرده است
حیات نو:
رهبر انقلاب : فلسطین تحت حمایت کامل ایران است
متکی : موضع مسکو و پکن در برابر ایران تغییر نکرده است
کاهش نرخ سود بانکی بخش کشاورزی به هفت درصد
خبر:
سخنگوی وزارت امور خارجه: 3 کشور اروپایی مسیر بدی را انتخاب کرده اند
چمران در نشست ائتلاف بزرگ اصولگرایان مطرح کرد: ترویج دو قطبی احمدی نژاد - قالیباف شیطنت است
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس خبر داد: تامین 57 میلیارد دلار سرمایه گذاری در نفت از بیع متقابل و فاینانس
دنیای اقتصاد:
کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی جهان
سهامداران سیمان در انتظار رای دیوان عدالت
معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی خواستار شد، پایان سو ظن به بخش خصوصی
سرمایه:
دبیر کل ائتلاف خدمتگزاران : اکنون سرآغاز انشعاب های اصولگرایان است
سال آینده رخ می دهد ، توقف فروش سیم کارت دولتی
مشاوران املاک در تعیین قیمت ها تاثیرگذارتر از وزارت مسکن هستند
سیاست روز:
مقام معظم رهبری دردیدار اسماعیل هنیه : فلسطینیان بزودی سرزمین خود را اداره خواهند کرد
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سیاست روز خبر داد: بررسی نقض حقوق بشر در غرب در مذاکرات ایران و اروپا
پیش لرزه یک کنفرانسی بین المللی در تهران ، وحشت لابی صهیونیست از افشار دروغ بودن هولوکاست
صدای عدالت:
گفت و گو صدای عدالت با روانبخش : کارهای احمدی نژاد را نمی توان پیش بینی کرد
بانک تسویه حساب های بین المللی خبر داد: کاهش 11 درصدی سهم دلار در ذخایر ارزی جهان
افزایش قیمت نان و شیطنت سیاسی
عصر اقتصاد:
رحمانی خبر داد: تشکیل کنسرسیوم سرمایه گذاری ها برای خرید شرکت های زیان ده
نقدینگی سرگردان راهی بازار مسکن شد
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران : استفاده از قرار دادهای مشارکت درنفت و گاز ممنوع است
کاروکارگر:
رهبر انقلاب : تشکیل حکومت فلسطینی حتمی است
با تاکید بر آمادگی ایران برای همکاری های امنیتی با همسایگان ، متکی : ناامنی در هر نقطه خلیج فارس منطقه را به خطر می اندازد
75 درصد مردم ، کار آمدی و تخصص را شرط موفقیت شوراها می دانند
کیهان:
رهبر انقلاب : این نسل قدس را آزاد می کند
کروبی: اگر اوضاع عوض شود برخی اصلاح طلبان به مشی سابق باز می گردند
روزنامه ایندیپندنت: بحران عراق بوش و بلر را به جان هم انداخت
همبستگی:
کروبی : سخت ترین شرایط تاریخ انقلاب برای چپ
در انتخابات سوم شوراها مشخص شد: اصلاح طلبان با برنامه اصولگرایان بدون برنامه
بهزاد نبوی: با امکانات نابرابر و مردمی نا امید در انتخابات شرکت می کنیم
همشهری:
رهبر انقلاب: ملت و دولت فلسطین قطعا پیروزند
ارزیابی گرایش مردم در انتخابات ، شهروندان ، شوراها را مردمی و غیر سیاسی می خواهند
پارکومترهای هوشمند می آیند، کارت مشترک به جای بلیت اتوبوس و مترو
هدف واقتصاد:
وزیر اقتصاد: روند سرمایه گذاری خارجی رو به رشد است
آیت الله قمی : مجلس خبرگان نیازمند سازمانی پژوهشی است
وزیری هامانه: وزارت نفت در اجرای تبصره 13 تحت فشار است
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