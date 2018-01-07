مهلت ثبت اثر در جشنواره ملی فیلم دانشجویی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت اثر در هفتمین جشنواره فیلم دانشجویی کشور تا ۲۵ دی ماه تمدید شده و علاقه مندان می توانند آثار خود را در بخش فیلم های کوتاه، داستانی، مستند کوتاه و بلند و فیلمنامه به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

همچنین بخش انیمیشن نیز به این جشنواره افزوده شده است و علاقه مندان می توانند آثار خود را با موضوع آسیب های اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

به برگزیدگان بخش انیمیشن در بخش بهترین فیلم تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه ۱۵ میلیون ریال جایزه نقدی، به بهترین کارگردانی تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه ۱۲ میلیون ریال جایزه نقدی و به بهترین دستاورد فنی و هنری تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود.

دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد مبارزه با مواد مخدر، هفتمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی را در ۲ بخش فیلم و فیلمنامه با هدف نمایش آثار دانشجویی با موضوع آزاد و پیشگیری از اعتیاد در اسفند ماه ۹۶ در شهر زاهدان برگزار می کند.

جشنواره ملی فیلم دانشجویی، تلاشِ کوچکی است برای جمع آوری ایده های هنرمندانه دانشجویان جوان ایرانی و ارتقاء سطح بینش و آگاهی و افزایش امید به آینده ای بهتر و دانشجویان به دلیل حضور در بطن اجتماع و داشتن نگاهی هنری آمیخته با رویکرد منتقدانه و دغدغه مند می توانند در زمینه تولیدات هنری سهم ارزنده ای داشته باشند.

آخرین مهلت ارسال فیلم و فیلمنامه ۳۰ دی ماه اعلام شده است و اسامی آثار پذیرفته شده در بخش فیلم، فیلمنامه نیمه دوم بهمن اعلام می شود.

همچنین این رویداد فرهنگی از ۷ تا ۱۰ اسفند برگزار خواهد شد.

مدت زمان آثار در بخش فیلم به طور کلی شامل سه بخش می باشد که عبارتند از:

بخش کوتاه داستانی: از ۱ تا ۳۰ دقیقه

بخش مستند (کوتاه) از ۱۰ تا ۳۰ دقیقه

بخش مستند (بلند) بیشتر از ۳۰ دقیقه

این جشنواره در سطح ملی برنامه ریزی شده است و کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیر دولتی می توانند در این جشنواره شرکت کنند. همچنین آثار تولید شده از سال ۱۳۹۲ که در دوره گذشته جشنواره به نمایش در نیامده می توانند متقاضی شرکت در این دوره از جشنواره باشند و محدودیتی در تعداد آثار ارسالی برای دانشجویان وجود ندارد.