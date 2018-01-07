۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

حمله ائتلاف متجاوز عربستان به یک بازار محلی در شمال یمن

ائتلاف متجاوز عربستان در ادامه سلسله حملات خود به مناطق مسکونی و غیر نظامی یمن بار دیگر یک بازار محلی در شمال این کشور را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در جریان حملات جنگنده های ائتلاف متجاوز عربستان به یک بازار محلی در منطقه «مُنبه» واقع در غرب استان صعده در شمال یمن دست کم 2 کودک مجروح شدند.

حملات جنگنده های عربستان به استان صعده در روز گذشته نیز کشته شدن شماری از غیر نظامیان یمنی را در پی داشت.

نیروهای یمنی نیز در واکنش به این تجاوزات وحشیانه به عملیات خود علیه نظامیان سعودی ادامه می دهند به طوری که اخیرا واحد تک تیرانداز ارتش و کمیته های مردمی یمن در جیزان و عسیر ضربات مهلکی به نظامیان سعودی و مزدوران آنها وارد کردند.

فاطمه صالحی

