ساماندهی وانت بارهای توزیع میوه در شهر یاسوج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر یکشنبه در نشست تعزیرات حکومتی استان افزود: دیسیپلین و منظر شهری ‌انعکاسی از فرهنگ مردم است و وانت بارهای میوه فروش علاوه بر ایجاد اختلال تردد در ساعات پیک ترافیک، مشکلاتی دیگری را نیز رقم می زنند.

احمدی با اشاره به تامین میوه شب عید در استان، خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع، برنامه ریزی و هدفگذاری هایی برای ایجاد کارخانجات تبدیلی و همچنین افزایش ظرفیت انباری و سردخانه ای محصولات کشاورزی انجام خواهد شد.

استاندار به توزیع مرغ و دام زنده و همچنین عرضه شیر خام در واحد های مختلف اشاره کرد و بیان داشت: موضوع سلامت غذایی مردم بسیار مهم است و باید در همین راستا با حرکت کارشانسی شده و برپایه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت گام برداشت.

وی افزود: در رابطه با بخش های مختلف این حوزه جلسات تخصصی برگزار خواهد شد.

احمدی بر برگزاری جلساتی پیرامون وضعیت کیفیت نان و برنامه ریزی برای رفع مشکلات موجود این حوزه تاکید کرد و گفت: اقدامات لازم در این بخش نیز انجام خواهد شد.

استاندار با بیان اینکه حرکت به سمت کیفی سازی با در نظر گرفتن کمیت توزیع نان ضروری است، اظهار کرد: حرکت اصولی و کارشناسی به تحقق رفع مشکلات این بخش کمک می کند.

احمدی با اشاره به مشکلات موجود در نحوه استفاده دستگاه های استان از سوخت تحویلی خواستار ارائه گزارش شرکت پخش فرآورده های نفتی در رابطه با دستگاه های دریافت کننده سوخت شد و بیان کرد: در برخی روستاها مشکلاتی در حوزه سوخت وجود دارد و این در حالی است که گزارشاتی از ذخیره و دپوی سوخت توسط برخی دستگاه ها داده می شود.