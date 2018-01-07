بانوان بیشترین استقبال را از آزمون حفظ و مفاهیم قرآن داشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آمار اعلام شده از تعداد افراد شرکت کننده در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ،تاکنون ٥٠٣٦٦ نفر در این آزمون شرکت کرده اند که از این تعداد ٤٠٥٩٥ نفر را بانوان و ٩٧٧١ نفر را آقایان تشکیل می دهند.

بر اساس این گزارش ، استان اصفهان با ٧٥٦٤ شرکت کننده و کهگلویه و بویراحمد با ١٨٥ شرکت کننده ،بیشترین و کمترین میزان شرکت کننده در این آزمون را به خود اختصاص داده اند.

بیشترین شرکت کننده ها مربوط به گروه حفظ قرآن کریم و کمترین تعداد شرکت کننده ها مربوط به گروه انس با قرآن کریم ،همچنین بطور کلی میزان مشارکت بانوان در این آزمون نسبت به آقایان بیشتر بوده است.

به علاوه،استان های اصفهان ،تهران و کرمانشاه تاکنون بیشترین تعداد شرکت کننده در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم را تشکیل می دهند و سه استان کهکلویه وبویر احمد،کردستان و ایلام نیز کمترین استقبال از این آزمون را داشته اند.

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم پنجشنبه ١٠ اسفندماه سال جاری با مشارکت و همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور برگزار می شود.