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۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

هدفگذاری برای تامین نیاز ۶۰۰ تن میوه شب عید در استان

هدفگذاری برای تامین نیاز ۶۰۰ تن میوه شب عید در استان

یاسوج- مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از هدفگذاری برای تامین نیاز ۶۰۰ تنی میوه شب عید استان با توجه به سرانه مصرف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی ظهر یکشنبه در نشست تعزیرات حکومتی استان افزود: پیش بینی نیاز ۳۰۰ تن پرتقال و ۳۰۰ تن سیب برای شب عید در استان شده است.

گوهرگانی با بیان اینکه خرید از محصولات استان و ذخیره سازی میوه شب عید در استان عملیاتی شده است، عنوان کرد: خرید از باغداران استان در دستور کاری قرار گرفته و اجرایی شده است.

گوهرگانی با اشاره به اینکه توزیع میوه شب عید از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین در دستور کاری استان قرار می گیرد، اظهار کرد: با هماهنگی فرمانداران، عاملین فروش در هر شهرستان مشخص می شود و میوه های توزیعی در غرفه های ایجاد شده در دسترس مردم قرار می گیرد.

وی افزود: در مرکز استان نیز صنعت و معدن به همراه فرمانداری این وظیفه را برعهده دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده هیچگونه مشکلی در زمینه تامین میوه شب عید استان نداریم.

کد مطلب 4193316

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