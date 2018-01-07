هدفگذاری برای تامین نیاز ۶۰۰ تن میوه شب عید در استان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی ظهر یکشنبه در نشست تعزیرات حکومتی استان افزود: پیش بینی نیاز ۳۰۰ تن پرتقال و ۳۰۰ تن سیب برای شب عید در استان شده است.

گوهرگانی با بیان اینکه خرید از محصولات استان و ذخیره سازی میوه شب عید در استان عملیاتی شده است، عنوان کرد: خرید از باغداران استان در دستور کاری قرار گرفته و اجرایی شده است.

گوهرگانی با اشاره به اینکه توزیع میوه شب عید از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین در دستور کاری استان قرار می گیرد، اظهار کرد: با هماهنگی فرمانداران، عاملین فروش در هر شهرستان مشخص می شود و میوه های توزیعی در غرفه های ایجاد شده در دسترس مردم قرار می گیرد.

وی افزود: در مرکز استان نیز صنعت و معدن به همراه فرمانداری این وظیفه را برعهده دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده هیچگونه مشکلی در زمینه تامین میوه شب عید استان نداریم.