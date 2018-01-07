تدوین طرح جامع شهرهمدان بدون همکاری شورا و شهرداری امکانپذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فرزانه ظهر یکشنبه در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان که با محوریت ارائه گزارش نهایی از اطلاعات جمع‌آوری شده طرح جامع همدان توسط مشاور طرح برگزار شد، گفت: تدوین و تهیه طرح جامع شهر همدان بدون اظهارنظر و همکاری شورای شهر و شهرداری امکان‌پذیر نیست.

فرزانه بابیان اینکه تمامی ایده آل‌ها را برای شهر همدان در قالب طرحی مشخص، درنظر می گیریم استانداری، راه‌وشهرسازی و شهرداری را سه ضلع کاری با هدف پیشبرد توسعه شهری دانست و گفت: مشاور طرح جامع همدان بر این مبنا انتخاب شد تا از تمامی جوانب برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان توانایی داشته باشد که تاکنون از عملکرد وی، رضایت داریم.

وی همچنین در زمینه تدوین طرح جامع شهر همدان توضیح داد: در این زمینه درخواست‌ها و اظهار نظرها جمع آوری، تجزیه و تحلیل می شود که با توجه به برداشت وضع موجود، وارد فکر کردن برای ایجاد ساختار شهر می‌شویم که البته امیدواریم در چند ماه آینده، ساختار کلی را به دست آوریم.

فرزانه با بیان اینکه با توجه به نقشه برداری ها، شهر همدان ۶ هزار و ۷۰۰ هکتار است، گفت: در این طرح تمامی محدوده و حریم شهر را در نظر گرفته ایم.

وی با بیان اینکه برای نقشه برداری ها به حدود ۱۷ میلیون ریال اعتبار نیاز است، عنوان کرد: انتظار می رود بخشی از این اعتبارات را شهرداری کمک دهد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان همدان بر پیوست اقتصادی طرح جامع شهر تأکید کرد و افزود: باید تولید ثروت برای شهر را مدنظر قرار دهیم تا در آینده، شهرداری همدان هم ثروتمند باشد.

فرزانه با توجه به خط موجود برای نقاط کم برخودار و برخوردار اظهار داشت: باید به گونه ای پیش برویم تا پتانسیل های ساختاری شهر در همه نقاط، یکسان دیده شود.

وی بر تأمین فضای سبز با کاربری های عمومی در تمام نقاط شهر برای داشتن شهری آباد تأکید کرد و گفت: در این زمینه نخستین تغییرات در املاک دولتی و سپس مردمی خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه به صورت گام به گام، طرح جامع شهر همدان را آن‌هم با همکاری حوزه مدیریت شهر پیش می‌بریم، گفت: گام نخست، ارائه ساختار فضایی موجود و در صورت تصویب آن، رسیدن به طرح جامع است.