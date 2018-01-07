به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یوسفی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، با اشاره به آغاز اجرای «طرح روستا تعاون»، شهرستان خدابنده را دارای بیشترین جمعیت روستایی در این استان عنوان کرد و افزود: استان زنجان هشت شهرستان، ۲۱ شهر، ۱۷ بخش، ۴۸ دهستان و هزار و ۱۷۵ روستا دارد و بیش از ۳۴۶ هزار و ۲۸۳ هزار نفر در ۹۲۵ روستا زندگی میکنند.
وی با بیان اینکه شهرستانهای ابهر و خرمدره کمترین جمعیت روستایی در استان زنجان را دارند، ادامه داد: داشتن حداقل ۲۰ خانوار ساکن، ضریب مشارکتپذیری بالا، مهاجر فرستی پایین، طرحهای هادی اجراشده، نرخ اشتغال معکوس ازجمله ویژگیهای روستاهای طرح روستا- تعاون است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اجرای طرح تعاون-روستا در ۹۰ روستا، گفت: تاکنون ۲۷ تعاونی جدید در استان تشکیلشده است و ۶۰ تعاونی هم درگذشته در روستاها تشکیلشده بود.
یوسفی بابیان اینکه با تشکیل این تعاونیها برای ۲۵۰ هزار نفر در روستاها اشتغال ایجاد میشود، گفت: فعالیت در این تعاونیها میتواند زمینههای ایجاد شغل برای دیگران را هم ایجاد کنند و پیشبینی میشود تا پایان سال هزار شغل از محل طرح روستا- تعاون ایجاد شود.
یوسفی ابراز کرد: ما درصدد این هستیم که علاوه بر راهاندازی تعاونی روستایی جدید تعاونیهای غیرفعال به چرخه فعالیت وارد شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۱۰ تعاونی غیرفعال در روستاهای استان زنجان وجود دارد، گفت: ۶۰ درصد هدف تشکیل تعاونیهای جدید محقق شده و ۴۰ درصد از اهداف در تقویت تعاونیها نیز در استان زنجان محقق شده است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه طرح «روستا تعاون» یکی از طرحهایی است که در قالب اشتغال فراگیر تهیهشده است، گفت: در این زمینه اقدامات متعددی در کشور انجامشده است و برای اجرای این طرح باید فرهنگ کار جمعی با برنامههای فرهنگی و آموزشی در میان جوامع روستایی تقویت شود.
یوسفی تصریح کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درزمینه اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی طرح روستا تعاون اجرا میشود و این طرح باهدف بهرهگیری از ظرفیت روستاها و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اجرا میشود.
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