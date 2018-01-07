علی عباس سجادی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قیمت نان هیچگونه افزایشی نداشته و همان قیمت های مصوب سال ۹۳ است و هیچگونه برنامه و تصمیمی هم بابت افزایش قیمت نان یارانه ای در دستور کار کارگروه آرد و نان استان و حتی کشور نیست.

به گفته وی، قیمت انواع نان یارانه ای مصوب سال ۹۳ به قرار سنگک سنتی با وزن چانه ۶۰۰ گرم و وزن نان ۴۵۰ گرم با قیمت مصوب ۵۵۰۰ ریال، سنگک ماشینی با وزن چانه ۶۰۰ گرم و وزن نان ۴۷۰ گرم با قیمت مصوب ۵۵۰۰ ریال، لواش سنتی و نیمه اتوماتیک به وزن چانه ۱۵۵ گرم، وزن نان ۱۲۰ گرم با قیمت هر عدد ۱۶۰۰ ریال، تافتون به وزن چانه ۲۵۰ گرم و وزن نان ۲۰۰ گرم با قیمت مصوب ۲۶۰۰ ریال، بربری با وزن چانه ۴۸۰ گرم و وزن نان ۳۸۰ گرم با قیمت ۴۵۰۰ ریال و نان ماشینی تمام اتوماتیک هر کیلوگرم ۸۸۰۰ ریال است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: قیمت انواع نان یارانه ای بدون تغییر نسبت به قیمت های سال ۹۳ بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران فروشی، کم فروشی و تقلب برابر مقررات قانون تعزیرات با متخلفین برخورد می شود.

سجادی راد همچنین یادآور شد: گروه های بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در قالب سه گروه ۲ الی ۳ نفره و در قالب گشت های مشترک با همکاری دستگاه های نظارتی از جمله فرمانداری، مرکز بهداشت، تعزیرات، اداره استاندارد، اتاق اصناف و اتحادیه صنف نانوایان در طول روز بازرسی می شوند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفین برخورد خواهند کرد.

وی تصریح کرد: نانوایی های آزاد پز بر اساس مصوبه آبان ماه سال ۹۳ هیئت وزیران مشمول قیمت گذاری نیستند و ایجاد نانوایی آزادپز صرفا با هدف تولید و عرضه نان باکیفیت و به صورت رقابتی است، بنابراین خریداران مختارند در خرید نان به ویژه در آزادپز دقت لازم داشته باشند که بابت پول پرداختی نان باکیفیت دریافت کنند.

این مقام مسئول همچنین بیان داشت: نانوایی های یارانه ای و سهمیه بگیر آرد یارانه ای چنانچه قصد تبدیل وضعیت از یارانه ای به آزادپز داشته باشند، موظفند ابتدا از طریق اتحادیه مربوطه و با هماهنگی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان در خصوص تبدیل پروانه کسب از یارانه ای به آزادپز و تغییر نوع آرد سهمیه ای از یارانه ای به آزادپز اقدام کنند و اگر چنانچه این مراحل را طی نکنند، تخلف کرده و برابر مقررات با آنها برخورد صورت می گیرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: علی رغم اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران نانوایی های آزادپز مشمول قیمت گذاری نیستند، ولیکن بررسی تعیین قیمت نان آزاد پز توسط کارشناسان ذی ربط در حال بررسی است.