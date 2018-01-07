راهپیمایی «شکوه وحدت» در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر یکشنبه با حضور در راهپیمایی شکوه وحدت بار دیگر وحدت و یکپارچگی خود را به جهانیان اثبات کردند.

راهپیمایی شکوه وحدت با حضور پر شور مردم شهر شهرکرد از میدان فردوسی شهرکرد آغاز شد و مردم ولایت مدار شهرکرد مسیر میدان فردوسی، چهار راه بازار، میدان ۱۲ محروم و میدان انقلاب اسلامی پیمودند.

این راهپیمایی با حضور پر شور مردم، دانش آموزان و دانشجویان برگزار شد و مردم شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فتنه گر و ... را سر دادند.

برگزاری راهپیمایی شکوه وحدت در ۱۴ نقطه چهارمحال و بختیاری

علی گرجی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری راهپیمایی مردم «شکوه وحدت» در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این راهپیمایی روز ۱۷ دی در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

وی عنوان کرد: این راهپیمایی در ۱۴ نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این راهپیمایی در پاسخ به نا آرامی های اخیر در این استان برگزار می شود.