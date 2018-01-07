۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

درمعاملات امروز بازار آزاد تهران؛

کاهش قیمت انواع سکه در بازار/ نرخ دلار به ۴۳۲۰ تومان رسید

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با کاهش نسبی همراه بود و نرخ دلار به ۴۳۲۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز یکشنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با حدود  ۲۰۰۰ تومان افزایش، یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۶۸۷ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود ۶۰۰۰ تومان کاهش، یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۲۰۳ تومان، نیم سکه با  حدود ۴۰۰۰ تومان کاهش ۷۱۶ هزار و ۳۴۳ تومان، ربع سکه با  حدود ۴۰۰۰ تومان کاهش ۴۱۹ هزار و ۲۰۱ تومان و سکه گرمی ۲۷۹ هزار و ۱۳۳ تومان معامله شد.  

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۰ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳۶ هزار و ۵۹۶ تومان است.  

براین اساس قیمت دلار ۴۳۲۰ تومان، یورو ۵۲۸۵ تومان، پوند ۵۹۵۰ تومان، درهم امارات ۱۱۸۵ تومان و لیر ترکیه ۱۱۷۵ تومان است.  

