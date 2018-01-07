مهمترین مزیت اشتغالی استان یزد در حوزه گردشگری نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی در کارگروه تخصصی اشتغال استان یزد اظهار داشت: از ۵۷۴ طرح اشتغالی برای اجرای طرح اشتغال فراگیر تنها ۴۳ مورد نهایی شده است و باید بررسی شود دلیل این کم‌کاری و کوتاهی چه بوده است.

وی با بیان اینکه همه همت خود را مصروف حل مشکل بیکاری می کنیم ادامه داد: به هیچ عنوان وعده کم کردن بیکاری به میزان و درصد خاصی نمی دهم چون غیر قابل پیش بینی است اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

استاندار یزد اضافه کرد: بخش خصوصی را باید آزادتر بگذاریم تا بخشی از مشکلات حوزه اشتغال استان یزد حل شود چون بخش خصوصی توانایی دارد برخی اقدامات را انجام دهد و ما باید فقط نظارت کنیم و راهبری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه جمعیت استان های دیگر و وجود اتباع خارجی وضعیت استان در حوزه اشتغال را به این نقطه رسانده است گفت: در حوزه اشتغال فارغ التحصیلان هم باید به سمت صنایع نوین و های تک برویم و بتوانیم آن ها را نیز جذب بازار کار کنیم و اشتغالزایی داشته باشیم.

زمانی قمی بیان داشت: از رسانه های استان نیز تقاضا دارم تمامی کسانی را که می توانند برای استان طرح و اشتغالی داشته باشند معرفی کنند و طرح را به صورت مکتوب ارائه دهند تا بخشی از مشکلات را به این شکل حل کنیم.

وی با بیان اینکه توانایی ملاقات حضوری ندارم و نمی توانم ساعات شبانه روز را افزایش دهم تصریح کرد: اتاق های فکر استان، مجموعه هایی که دلسوزانه برای استان تلاش می کنند نسبت به برخی موارد حساسیت بیشتری داشته باشند و کار کنند.

استاندار یزد با اشاره به ظرفیت و مزیت اشتغالی استان در حوزه گردشگری اظهار داشت: به طور قطع چند نشست ستاد اقتصاد مقاومتی را مداوم به حوزه گردشگری اختصاص خواهیم داد و در شهرستان ها نیز نشست خواهیم داشت لذا فرمانداران خوراک موردنیاز جلسه را آماده کنند و با دسته بندی مشکلات، موارد مهم را مطرح و پس از حل آن به موارد بعدی رسیدگی کنند.

وی افزود: مهمترین حوزه ای که هزینه های اشتغال آن کمتر و دسترسی به آن بیشتر است، حوزه گردشگری است که مزیت استان یزد نیز به شمار می رود و با ثبت جهانی این انتظار است تا بیشتر از گذشته مورد توجه باشد.

زمانی قمی عنوان کرد: خوشبختانه در کشور تصمیمات خوبی در حوزه اشتغال به ویژه برای اصناف در خصوص پرداخت تسهیلات گرفته شده و مورد درخواست اصناف نیز استفاده از تسهیلات بوده است لذا بانک های استان در این زمینه با اندکی حساسیت در راستای حمایت از تولید ورود کنند.

وی افزود: اصناف تولید استان قابل شناسایی هستند و کسانی که متقاضی بازسازی و نوسازی بودند در بهین یاب ثبت نام کنند و گامی در راستای اشتغالزایی استان بردارند.