کاهش ردیف پزشک خانواده در بودجه طرح تحول سلامت اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر احمد حمزه با بیان این مطلب که استقرار نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده، قطعا مهمترین جزء طرح تحول سلامت است،گفت: نباید در بودجه، به گونه ای اقدام کنیم که به طرح پزشک خانواده آسیب وارد شود بلکه باید در جهت تقویت آن حرکت کنیم و کاهش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی پزشک خانواده در بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۷، در کمیسیون بهداشت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد تایید واقع نشد.

وی تصریح کرد: به احتمال زیاد کاهش ردیف پزشک خانواده در بودجه طرح تحول سلامت، اصلاح می شود چراکه مورد قبول اکثریت نمایندگان نیز است و کمیسیون بهداشت نیز به عنوان کمیسیون تخصصی حوزه سلامت، اعتقادی به کاهش ردیف پزشک خانواده در بودجه طرح تحول سلامت نداشت.

نماینده مردم کهنوج، قلعه گنج، رودبار جنوب، منوجان و فاریاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش بودجه طرح تحول سلامت از ۴۸ هزار میلیارد ریال به ۳۷ هزار میلیارد ریال در بودجه پیشنهادی دولت، خاطرنشان کرد: در کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص این کاهش بودجه بحث بررسی های دقیقی انجام و مقرر شد که کل ۳۷ هزار میلیارد ریال از سوی دولت به وزارت بهداشت اختصاص یابد و تخصیص این ردیف، بطور کامل باشد.

دکتر حمزه در پایان تاکید کرد: باید تلاش کنیم که منابع پایدار حوزه سلامت و طرح تحول سلامت آسیبی نبیینند تا وزارت بهداشت بتواند خدمات خود را با کیفیت مطلوب ارائه و گسترش دهد.