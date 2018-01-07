داشتن بانک اطلاعاتی از مفاخر سمنان یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بابایی عصر یک‌شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی شهرداری سمنان ضمن بیان اینکه داشتن بانک اطلاعاتی از مفاخر شهرستان یک ضرورت است، ابراز داشت: چهره‌های ماندگار، مفاخر و نخبگان ازجمله میراث و هویت معنوی یک شهر قلمداد می‌شوند لذا حفظ این ریشه‌های اصیل باید در اولویت کار همه مسئولان باشد.

وی بابیان اینکه کمیته‌های مختلف باهدف بهره‌گیری بهتر از تجارب و ایده‌های صاحب‌نظران و نخبگان در شهرداری سمنان تشکیل خواهد شد، افزود: این کمیته‌ها که به‌منظور فعال‌سازی همه ظرفیت‌ها و داشته‌های شهر هدف‌گذاری شده است و می‌کوشند تا با استفاده از فعالان حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در اثربخشی حداکثری در جامعه مؤثر واقع شوند.

ضرورت نهادینه شدن مهندسی فرهنگی ورزشی در شهرها

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری سمنان بابیان اینکه مهندسی فرهنگی ورزشی باید در شهرها نهادینه شود، ابراز داشت: ورزش ضمن تقویت مهارت‌ها به ارتباط متقابل بافرهنگ‌ها نیز کمک می‌کند لذا این مقوله در دستور کار شهرداری سمنان قرار دارد.

بابایی بابیان اینکه به‌منظور تدوین اهداف و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر، آینده‌پژوهی یک ضرورت مهم محسوب می‌شود، تصریح کرد: با استفاده از روش‌های نظام‌مند وضعیت فرهنگی و اجتماعی مورد ارزیابی قرارگرفته و با تجزیه‌وتحلیل نقشه راه تهیه می‌شود.

وی بابیان اینکه شعار مدیریت جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری سمنان ارتقا شهروندان از شهرنشینی به شهروندی است، افزود: با احترام به حقوق متقابل یکدیگر و انجام مسئولیت‌های فردی و اجتماعی معنای شهرنشین به شهروند تبدیل می‌شود لذا برای رسیدن به این هدف باید توسعه آموزش‌های همگانی درزمینهٔ های مختلف به‌صورت مستمر انجام شود.

سرمایه‌های اجتماعی بازوی توانمند شهرداری

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری سمنان یکی از راه‌های ارتقای سطح مشارکت و همراهی شهروندان با اهداف و برنامه‌های مدیریت شهری را ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی برشمرد و ابراز داشت: موضوعات فرهنگی و اجتماعی شهر با رویکرد حقوق شهروندی و ضمن استفاده از ابزارهای تشویقی در برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند بر ایجاد فرهنگ مطالعه در بستر خانواده تأثیرگذار باشد.

بابایی بابیان اینکه گذار از شهرنشینی به شهروندی در سایه احترام به حقوق همدیگر و برخورد عملی با مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع محقق می‌شود، ابراز داشت: بر اساس این دیدگاه تمام فعالیت‌های عمرانی و خدماتی پیکره شهر را هدف‌گذاری می‌کند لذا پرداختن به یک موضوع و غافل شدن از مباحث دیگر نمی‌تواند شهر موفق و پایداری را بسازد و ایدئال نخواهد بود.

وی بابیان اینکه دارایی حقیقی در شهرها فقط میزان گردش مالی و تولید ناخالص داخلی یا حجم عظیمی از ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی نیست، افزود: توجه به مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی می‌تواند به‌عنوان بازوی توانمند، شهرداری را در ساختن شهری بهتر یاری کند، لذا هم‌افزایی و تعامل مؤثر با دیگر سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی درنهایت، جامعه بهتری را برای آیندگان خواهد ساخت.