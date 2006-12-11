جعفر همایی سخنگوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اتحادیه درانتخابات آتی شورای شهر تهران بی طرف است.

وی افزود: اگر چه برخی بر این عقیده اند که شورای شهر نهادی غیر سیاسی است اما به این لیل که لزوما و عملا جناحها و احزاب سیاسی در امر انتخابات شوراها فعالند، طرفداری از هر فرد یا حزب، رویکردی سیاسی تلقی می شود، ازدیگر سو هر گونه عملی از سوی هیات مدیره باید مبتنی بر اجماع عمومی صنف بر امری واحد باشد.

همایی تاکید کرد: چون قریب به 1000 عضو اتحادیه گرایشات متنوع سیاسی دارند و کلیه اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران حق دارند طبق گرایش خود در انتخابات شوراها به نفع فرد یا جناح مطلوب خود فعالیت کنند ، لذا جانبداری هیات مدیره از هر فرد یا جریانی غیر‌دموکراتیک و غیر اصولی به نظر می رسد و منجر به سلب حق از بخشی از اعضا می شود.