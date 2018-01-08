سیاوش طهمورث معرکه برپا می کند/ بلیت فروشی از اول اسفند ۹۶

سیاوش طهمورث کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر ایران که پیش تر اعلام کرده بود قصد دارد بعد از گذشت بیش از ۲ دهه نمایش «معرکه در معرکه» نوشته داود میرباقری را بار دیگر به صحنه ببرد، درباره سرانجام این اجرا به خبرنگار مهر گفت: طبق توافق و برنامه ریزی انجام شده، قرار است نمایش «معرکه در معرکه» را از ۱۵ فروردین سال ۹۷ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم.

وی ادامه داد: از نیمه دوم بهمن سال جاری تمرین های نمایش «معرکه در معرکه» را شروع می کنیم و از اول اسفند نیز بلیت فروشی نمایش آغاز خواهد شد.

طهمورث با بیان اینکه همچون اجراهای پیشین «معرکه در معرکه» در نقش پهلوان به ایفای نقش خواهد پرداخت، درباره سایر بازیگران نمایش اظهار کرد: گروه بازیگری نمایش کاملا تغییر کرده و با حضور بازیگران دیگری نمایش را به صحنه خواهم برد.

کارگردان «معرکه در معرکه» درباره دلایل حضور نداشتن بازیگران اجراهای گذشته نمایش در اجرای جدید، یادآور شد: یکی از عمده دلایلی که بازیگران اجراهای گذشته در اجرای جدید حضور نخواهند داشت این است که رضا رویگری نمی تواند در اجرای جدید حضور داشته باشد و وقتی یکی از بازیگران قبلی نمایش در اجرای جدید حضور ندارد، باقی بازیگران را هم تغییر دادم.