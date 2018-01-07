کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس «عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام» اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می شود.

محورهای این همایش عبارتند از:مهندسی عمران، مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای، مهندسی معماری و توسعه پایدار، مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری، اقتصاد و مدیریت شهری، مدیریت و برنامه ریزی شهری، مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار، معماری و گرافیک، مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری، منظر شهری پایدار و توسعه، روانشناسی و جامعه شناسی شهری، نانو تکنولوژی و توسعه پایدار، مرمت بافت ها و آثار تاریخی.

این همایش از سوی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تبریز با همکاری دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی و دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.