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۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

اردیبهشت ماه سال آینده؛

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام برگزار می شود

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام برگزار می شود

فراخوان مقاله کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام که اردیبهشت سال آینده برگزار می شود، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس «عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام» اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می شود.

محورهای این همایش عبارتند از:مهندسی عمران، مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای، مهندسی معماری و توسعه پایدار، مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری، اقتصاد و مدیریت شهری، مدیریت و برنامه ریزی شهری، مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار، معماری و گرافیک، مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری، منظر شهری پایدار و توسعه، روانشناسی و جامعه شناسی شهری، نانو تکنولوژی و توسعه پایدار، مرمت بافت ها و آثار تاریخی.

این همایش از سوی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تبریز با همکاری دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی و دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.

کد مطلب 4193458
سارا فرجی

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