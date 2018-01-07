سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی به مدت دو روز در اسفند ماه سال جاری به همت انجمن علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان در این استان برگزار می شود.

این انجمن با همکاری انجمن اقتصاد کشاورزی ایران اتحادیه اقتصاد ترویج و توسعه کشاورزی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری این کنفرانس را در روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفند ماه ۹۶ در دانشگاه گیلان برگزار می کند.

مدیریت و بهره وری آب در بخش کشاورزی با رویکرد پدافند غیرعامل، اقتصاد کشاورزی و سیاست های کلان، اهمیت تولید و ترویج در بخش کشاورزی، بازاریابی و زنجیره عرضه محصولات کشاورزی، نقش تشکل ها و تعاونی کشاورزی در توسعه کشاورزی و کسب و کار و کارآفرینی در کشاورزی با استفاده از علوم کشاورزی از جمله محورهای این کنفرانس است.

علاقمندان برای شرکت در این کنفرانس پس از ثبت نام در سایت به آدرس www.ecoagrisau.ir مقالات خود را براساس شیوه نامه تا ۲۵ بهمن امسال به دبیرخانه جشنواره واقع در کیلومتر ۵ جاده رشت – قزوین دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان ارسال کنند.