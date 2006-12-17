به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم دفاع مقدسی از 12 آبان در خرمشهر و آبادان آغاز شده و برخی صحنه های جنگی و درگیری و انفجارهای آن به اتمام رسیده است. در حال حاضر ضبط سکانس های خارجی این فیلم در کوچه و خیابان های شهر آبادان ادامه دارد.

"روز سوم" که تاکنون نیمی از مرحله فیلمبرداری را پشت سر گذاشته، به منظور افزایش سرعت آماده سازی توسط کاوه حمیدی ایمانی به صورت همزمان تدوین می شود. علی کهن دیری نیز ساخت موسیقی فیلم را به زودی آغاز می کند.



این فیلم روایت آخرین روزهای مقاومت در بخش غربی خرمشهر در سال 59 است. داستان درباره سمیره و رضا، خواهر و برادری است که همراه سایر نیروهای مردمی خرمشهر از شهر دفاع می کنند. جنگ و گریز شرایطی را به وجود می آورد که سمیره در حلقه محاصره دشمن می ماند و رضا و همرزمانش برای نجات سمیره از دست دشمن تلاش می کنند.



حامد بهداد، پوریا پورسرخ، باران کوثری، برزو ارجمند، شهرام قائدی و مهدی صباحی بازیگران اصلی این فیلم هستند. همچنین ابراهیم غفوری مدیر فیلمبرداری، مهدی سجاده چی فیلمنامه نویس، محسن نوروزی طراح صحنه و لباس و فرشته طالب زاده روابط عمومی فیلم هستند. این فیلم به تهیه کنندگی علیرضا جلالی ساخته می شود.