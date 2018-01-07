نتانیاهو: کمیساریای عالی پناهندگان جایگزین «آنروا» شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس امروز یکشنبه از قطع کمک های آمریکا به آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی «آنروا» حمایت کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در اظهارات خود «آنروا» را به بزرگنمائی سخنان فلسطینیان متهم کرد و از آمریکا خواست تا آنچه وی مدعی کمک های واشنگتن به فلسطینیان شده است را از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR ) برای آوارگان مظلوم فلسطین ارسال نماید.

لازم به ذکر است، روز گذشته شماری از مسئولان ارشد آمریکایی اعلام کردند که دولت ترامپ به سازمان ملل ابلاغ کرده است که ۱۲۵ میلیون دلار از کمک های اختصاصی به آژانس آنروا در ماه جاری میلادی را کاهش داده است.