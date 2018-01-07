تعامل و همکاری محیط زیست شهرداری تهران و رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور رئیس این مرکز در نشستی که با حضور مسئولین و مدیران محیط زیست شهرداری رشت و مشاور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران به منظور انتقال و تبادل تجربیات محیط زیستی برگزار شد، گفت: بدون تردید با تزریق تفکر محیط زیستی در بخش های مختلف می توان نقش تاثیرگذاری در پیشبرد اهداف کلان شهری و بهبود وضعیت محیط زیست داشت.

وی با تاکید بر پتانسیل بالای اکوسیستم شهر رشت افزود: ایجاد تعامل و همکاری های موثر در حوزه محیط زیست بین شهرداری تهران و رشت می تواند منجر به ارتقای مولفه های کیفیت زندگی شهری و شاخص¬های محیط زیستی شود.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار خاطرنشان ساخت: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر رشت، برای توسعه صنعت گردشگری و جذب توریست می توان اقدامات مناسبی با همکاری شهرداری تهران در زمینه گردشگری طبیعی و اکوتوریسم انجام داد.

علیپور در ادامه پیشنهاد اجرای پروژه اکوسیتی در شهر رشت بعنوان نخستین شهر با توجه به ظرفیت بالای اکولوژیکی منطقه ارائه داد.

لازم به ذکر است در این نشست مقرر گردید در زمینه مباحث مختلف محیط زیستی از جمله موضوعات مرتبط با بازچرخانی آب، استقرار نظام مدیریت محیط زیست، پایش و مدیریت منابع و شاخص های محیط زیست، بهره وری انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مطالعات و ارزیابی پروژه ها قبل از اجرا، تبادل اطلاعات با شهرداری رشت انجام شود.

گفتنی است در انتهای این نشست بازدیدی از نیروگاه زباله سوز مرکز دفع و پردازش آرادکوه و نیروگاه خورشیدی بوستان آبشار منطقه ۲۲ بعمل آمد.