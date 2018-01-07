برنامه ریزی برای بودجه ۹۷ شهر اصفهان از امروز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله معین پیش از ظهر یکشنبه، در نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای شهر اصفهان لازم است که اعضای شورای شهر حضور داشته باشند که با تدبیر شهردار اصفهان، از تمام اعضای شورای شهر دعوت شده است.

وی بیان داشت: اعضای شورا تلاش کنند در جلسه برنامه ریزی و بودجه حضور برسانند تا به برنامه ریزی قطعی برسیم.

رئیس شورای شهر اصفهان اعلام کرد: تمام تلاش تصمیم گیران شورای شهر و شهرداری این است که تحقق بودجه ۹۷ شهرداری اصفهان براساس ساختار منطقی و روشن باشد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در تذکرات خود از ابلاغ تذکر کتبی اعضای شورای شهر اصفهان در خصوص مدیریت بحران خشکسالی در شهر اصفهان به شهردار خبر داد و گفت: با توجه به خشکسالی گسترده لازم است شهرداری اصفهان نسبت به تشکیل ستاد مدیریت بحران خشکسالی، کاهش یا حذف موارد غیرضروری مصرف آب، سنجش پوکی خاک در مناطق مختلف شهر به ویژه بافت تاریخی، استفاده از آب خاکستری و بازچرخانی چندباره آب و موارد دیگر اقدام عاجل کند و به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.