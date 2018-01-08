عملیات زیرسازی راه آهن قزوین به رشت ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت های ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور روز دوشنبه از پروژه در دست ساخت راه آهن قزوین به رشت بازدید کرد و در جریان روند اجرای این شبکه ریلی قرار گرفت.

خادمی در حاشیه سفر به قزوین پس از دیدار با استاندار قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طـرح راه آهـن قزویـن به رشت بطول ۱۶۵ کیلومتر، بصـورت یـک خطه، بـا سرعـت طـرح km/h ۱۶۰ برای مسافری و km/h ۱۲۰ برای باری، از ایستگاه سیاه چشمه در قزوین شروع شده و با عبور از روستاهای کوهین و شیرین سو در محدوده شهرهای لوشان، منجیل، رودبار، رستم آباد و امامزاده هاشم ادامه مسیر داده و به ایستگاه رشت می رسد.

وی افزود: مسیر از ایستگاه رشت دو قسمت شده و یک شاخه با عبور از شهر پیربازار به بندرانزلی متصل می شود و شاخه دوم آن به شهر مرزی آستارا منتهی خواهد شد.

خادمی تصریح کرد: همچنین تعداد ۹ ایستگاه شامل: دستجرد، کوهین، شیرین سو، لوشان، منجیل، رستم آباد، امامزاده هاشم، رشت و پیربازار در این مسیر پیش بینی شده که در حال ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: اجرای این پروژه علاوه بر آنکه از لحاظ حمل ‌و نقل داخلی بار و مسافر برای استان های گیلان و قزوین اهمیت دارد، موجب ایجاد یک کریدور ریلی جدید برای صادرات و واردات کشور و همچنین ترانزیت کالا از مناطق شمالی کشور به خلیج فارس و آب های آزاد بین‌المللی و دیگر کشورهای همسایه ایران می شود که بسیار اهمیت دارد.

وی بیان کرد: این مسیر ریلی بعد از رسیدن به رشت، به سمت دو شهر بندر انزلی و آستارا ادامه خواهد یافت و سرانجام به خط ریلی مشترک ایران و آذربایجان متصل می‌شود و با تکمیل کریدور شمال به جنوب، می تواند کشورهای همسایه را به همدیگر متصل کند.

مدیرعامل شرکت های ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهارداشت: تاکنون برای ساخت این مسیر ریلی که در ردیف ۵ طرح مهم ریلی کشور در راستای اقتصاد مقائمتی است بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که با قیمت روز بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان محاسبه می شود.

خادمی گفت: حدود ۹۶ درصد زیرسازی مسیر راه آهن قزوین به رشت به پایان رسیده که معادل ۱۵۹ کیلومتر است و برای ۵ کیلومتر باقیمانده نیز مشکلی نداریم و پس از اتصال محدوده ۵۵ کیلومتری روند کار تسریع خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای تکمیل این پروژه ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که امیدواریم در تامین آن مشکلی نداشته باشیم و این طرح در موعد مقرر آماده بهره برداری شود.

خادمی گفت: تلاش می کنیم تا پایان امسال ریل گذاری راه آهن قزوین به رشت به پایان رسیده و شاهد عبور اولین قطار باری و پس از آرمایش های فنی شاهد عبور قطارهای مسافربری در این مسیر مهم باشیم.

خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت های ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به همراه حسن نیا معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی استان، افشین پیرنون مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان، سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راه استان، پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری و جمعی از مدیران از کیلومتر ۵۵ پروژه احداث راه آهن قزوین به رشت بازدید کردند و در جریان اجرای این پل با دهانه صد متر که از پروژه های شاخص کشور است قرار گرفتند.