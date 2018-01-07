صباغ: سال جاری سال اعلام پیروزی نهایی ضد تروریستها در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حموده صباغ رئیس پارلمان سوریه در استان الحسکه گفت: استان حسکه مانند دیگر استانهای سوریه همواره سمبل برادری و محبت و وحدت ملی بوده و انسجام میان مردم آن برقرار است.

وی افزود: بشارت پیروزی آشکار شده است و سال جاری سال اعلام پیروزی نهایی در سوریه علیه گروههای تروریستی است و این به برکت پایداری ملت سوریه و دلاورهای ارتش سوریه که حماسه ای بی نظیر در دفاع از کشور خلق کردند، است.

شایان ذکر است که ارتش سوریه به پیشروی های زیادی طی روزهای گذشته در حومه ادلب دست یافته است.