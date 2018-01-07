  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

صباغ: سال جاری سال اعلام پیروزی نهایی ضد تروریستها در سوریه است

صباغ: سال جاری سال اعلام پیروزی نهایی ضد تروریستها در سوریه است

رئیس پارلمان سوریه سال جاری را سال اعلام پیروزی نهایی ضد تروریستها در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حموده صباغ رئیس پارلمان سوریه در استان الحسکه گفت: استان حسکه مانند دیگر استانهای سوریه همواره سمبل برادری و محبت و وحدت ملی بوده و انسجام میان مردم آن برقرار است.

وی افزود: بشارت پیروزی آشکار شده است و سال جاری سال اعلام پیروزی نهایی در سوریه علیه گروههای تروریستی است و این به برکت پایداری ملت سوریه و دلاورهای ارتش سوریه که حماسه ای بی نظیر در دفاع از کشور خلق کردند، است.

شایان ذکر است که ارتش سوریه به پیشروی های زیادی طی روزهای گذشته در حومه ادلب دست یافته است.

کد مطلب 4193553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها