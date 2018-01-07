مطبوعات و رسانه ها فعال ترین حوزه فرهنگی و اجتماعی اهر

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- جعفر خضوعی*؛ مطبوعات و رسانه های اهر فعال ترین حوزه فرهنگی و اجتماعی این شهرستان در سالهای اخیر بوده است. هرچند تشکل رسمی مستقل ندارند اما اغلب فعالان این حوزه در خانه مطبوعات و دیگر تشکل های صنفی مربوط در استان عضویت دارند. با وجود این؛ آنها در سال های اخیر به صورت متشکل فعالیت های زیادی انجام داده اند و عمدتا با عنوان "خانواده مطبوعات اهر" و اغلب در کنار نام "اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر" همه ساله به مناسبت روز خبرنگار آیین های ارزشمندی انجام داده اند.

این جمع پیش کسوتان خود را دارد و دارای نماینده در شورای فرهنگ عمومی است.

احیای نام مفاخر و معرفی و نکوداشت بزرگان حوزه مطبوعات اهر، برگزاری آیین گرامیداشت روز خبرنگار و راه اندازی موزه واره مطبوعات ارسباران، تشکیل غرفه مطبوعات و پایگاه های خبری شهرستان اهر در نمایشگاه مطبوعات استان برای نخستین بار، تالیف کتاب و... بخشی از فعالیت آنها بوده است که اغلب بدون کمک مالی از سوی دولت انجام شده است.

علاوه بر این؛ خبرنگاران و عکاسان خبری در اهر طی سال های اخیر تلاش گسترده ای در انتشار گزارش از قابلیت ها و نیازمندی های این منطقه داشته اند.

بر همین اساس بود که فرماندار اهر در آیین معارفه خود قبل از همه، بر "فرصت" و "ظرفیت" رسانه ها در اهر انگشت گذاشت.

یکی از همین بی اعتنایی ها به نشست وزیر فرهنگ و ارشاد با اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه ارسباران در اهر مربوط می شود، یک روز قبل از اجرای نشست مشخص شد که در میان افرادی که پشت تریبون می روند، نماینده ای از حوزه مطبوعات و رسانه این منطقه نیست.

چه برای طرح مشکلات و دغدغه ها و چه برای بیان داشته ها و خواسته ها و افتخارات حوزه مطبوعات و رسانه ها، شایسته بود و ضرورت داشت نماینده ای از این حوزه نیز پشت تریبون برود.

در نهایت تاسف اما ترتیب دهندگان این نشست؛ حوزه مطبوعات را خط زدند و بر جایگاه و خدمات روزنامه نگاران و خبرنگاران این خطه دهن کجی کردند.

این خطا و بی احترامی قطعا از مسئول یا مسئولانی بر می آید که نگاه ابزاری به رسانه دارند.

در چند ماه اخیر برخی رفتارها با اصحاب رسانه و خبرنگاران سابقه نداشته (مانند اقدام برای اعمال فشار به یکی از خبرنگاران از طرق دو تن از مدیران ادارات) و به نظر می رسد بی احترامی اخیر نیز ریشه در آن رویکردها و رفتارها داشته باشد.

*روزنامه‌نگار اهری