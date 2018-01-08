نخستین فرهنگسرای تعزیه بنا می شود/ثبت کبوترخوانی به نام شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری که پیش از ظهر دوشنبه با حضور بهزاد مریدی در دفتر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد، اعضای کانون تخصصی تعزیه استان بر مطالبی از جمله تصویب اساسنامه کانون تصریح کردند.

در حاشیه این نشست که با حضور حسن فهندژ، عبدالصمد فهندژسعدی، محمدرضا حیدرپورفرد، بهنام شجاعی، مجتبی زرین کلاه، سعید فهندژ و محمد فهندژ برگزار شد، علیرضا حیدرپورفرد از تعزیه گردانان قدیمی فارس در جمع خبرنگاران گفت: کانون تعزیه استان فارس نزدیک ۳ سال است که فعالیت دارد و بر آیین های متفاوت مذهبی و مراسم تعزیه تکیه دارد.

بر تصویب اساسنامه کانون تخصصی تعزیه تاکید شد

وی با بیان اینکه برای به ثبت رساندن اساسنامه کانون با بهزاد مریدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس دیداری داشتیم که بر تصویب اساسنامه این کانون و به سرانجام رسیدن آن تاکید شد.

حیدرپورفرد که پیشینه طولانی در تعزیه فارس دارد با اعلام اینکه هنر یادشده یکی از سنتها و آیین های مذهبی است، خاستگاه آن را در شیراز عنوان کرد و افزود: بر اساس اسناد و نسخه های تعزیه خوانی موجود ثابت شده که هیچ کجای ایران به اندازه شیراز دارای قدمت در هنر تعزیه نیست.

او که میراث دار چند نسل تعزیه خوانی در شیراز به شمار می رود، در عین حال پیرامون آنچه اینک بر هنر تعزیه می رود، عنوان کرد: ما مخالف نوآوری در تعزیه نیستیم بلکه مخالف جایگزین شدن آیین های دیگری به جای این هنر کهن هستیم، چراکه دیرینگی تعزیه از آن هنری ساخته که مادر هنرهای نمایشی به شمار می رود.

حیدرپورفرد اضافه کرد: تعزیه استان فارس در چهارچوب تعریف شده ای قرار دارد و هدف کانون تخصصی آن حفظ سنت های بجا مانده از این هنر است.

همچنین حسن فهندژ، دیگر پیشکسوت و بنیان گذار کانون تعزیه استان فارس اعلام کرد: کانون یادشده اولین نهاد مردمی است که به طور تخصصی به هنر تعزیه اختصاص دارد.

فعالیت هنرکده تعزیه در قالب کانون تخصصی

وی ادامه داد: این کانون تلاش می کند به عنوان هنرکده تعزیه و کلیه آیین های سنتی مانند صلوات خوانی، کبوترخوانی، شاهنامه خوانی، نقالی و... به فعالیت بپردازد.

حسن فهندژ تصریح کرد: پس از ۷ سال است پی گیری، زمینی به وسعت ۲هزار متر به این کانون تخصیص یافت.

این عضو کانون تعزیه فارس ادامه داد: انسجام و پیشرفت هنر تعزیه هدف اساسی کانون یاد شده است که دنبال می کنیم.

محمدرضا حیدرپورفرد، از هنرمندان جوان تعزیه فارس در ادامه گفت: کانون تخصصی تعزیه فارس که تا به امروز فعالیت داشته در حالی شکل گرفت که تا پیش از آن چهارچوبی برای اصل آن تعریف نشده بود.

وی اساس شکل گیری کانون تخصصی تعزیه را حضور پیرغلامان و پیشکسوتان در کنار یکدیگر برای حفظ این هنر و خارج نشدن از اصالت تعزیه فارس دانست و افزود: امیدواریم تعزیه استان فارس به واسطه حضور این کانون و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از چهارچوب اصالت دار و نظم برخوردار شود تا جلو آنچه ظاهر تعزیه را زشت کرده گرفته شود و اصالت بر پایه دین را به تعزیه برگردانیم، چراکه تعزیه مادر هنر جهان است.

چاپ و نشر ۲ کتاب مرجع در زمینه تعزیه

سپس عبدالصمد فهندژسعدی رئیس کانون تخصصی تعزیه استان فارس قدمت این نهاد را نزدیک ۴ سال عنوان کرد و گفت: این کانون برای نخستین بار با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و دبیرخانه کانون های مساجد دارای شماره ثبت شد تا تعزیه از رونق بیشتری برخوردار شود.

وی فعالیت های کانون تعزیه فارس را برشمرد و گفت: در مدتی که کانون شکل گرفته، ۲ کتاب مرجع با عنوان های «فرهنگ توصیفی تعزیه و نمایش های آیینی» و «فرهنگ مختصر تعزیه و تعزیه خوانی» در سال ۱۳۹۴ با همکاری فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی شهرداری شیراز به چاپ رسید.

وی از در دست چاپ بودن سفرنامه احمدبن موسی، شاهچراغ(ع) توسط کانون تخصصی تعزیه استان فارس خبر داد و در ادامه برگزاری همایش ها و نشست های تعزیه را بازگویی کرد و افزود: همایش ملی تعزیه در مرکز اسناد و کتابخانه ملی در سال جاری برگزار شد و همایش تخصصی تعزیه فارس به شکل استانی برپا گردید.

فهندژسعدی از برپایی همایش ملی «شیراز خاستگاه تعزیه» و همایش استانی «ولایت مداری در قیام حسینی» از دیگر برنامه هایی است که کانون تعزیه فارس برگزار کرده است.

وی به برگزاری ۱۰ نشست تخصصی، علمی و کارگاهی پیرامون هنر تعزیه در سرای سخن با حضور اساتید دانشگاهی و پیشکسوتان این عرصه اشاره کرد و افزود: همایش استانی تعزیه با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دیگر برنامه هایی است که این کانون برپا کرده است.

۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بودجه به کانون تعزیه اختصاص یافت

رئیس کانون تخصصی تعزیه استان فارس با توجه به اینکه از دوره سوم شورای اسلامی شهر شیراز ۲هزار متر زمین با همکاری شهرداری منطقه کلنگ زنی شد اعلام کرد: در سال جاری مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در ردیف بودجه ای برای این منظور در نظر گرفته شد.

فهندژسعدی در عین حال اعلام کرد: برای سال ۱۳۹۷ به دنبال این هستیم که نخستین فرهنگسرای تعزیه را در شیراز بنا کنیم، از این رو در ضلع شرقی آرامگاه سعدی زمین یادشده بدین منظور در نظر گرفته شده است تا با همکاری شورای پنجم و شهرداری سال آینده اجرای ساختمان را آغاز کنیم.

وی به معرفی بخش های در نظر گرفته شده در نخستین فرهنگسرای تعزیه ایران در شیراز پرداخت و گفت: در این ساختمان، ۶ کلاس، یک باب کتابخانه آیینی، آشپزخانه ای ویژه پخت نذری های مذهبی، موزه تعزیه، سالن کنفرانس و... در نظر است که ساخته شود.

رئیس کانون تخصصی تعزیه استان فارس همچنین از اختصاص سالنی به منظور اجرای تعزیه در این فرهنگسرا خبر داد و گفت: سالنی با گنجایش ۲۵۰۰ نفر برای فرهنگسرای تعزیه فارس در نظر داریم که با توجه به فضا این امکان را دارد تا ۳هزار نفر برای تکیه و نمایش های آیینی افزایش یابد.

تاسیس دانشکده هنرهای آیینی با مجوز وزارت علوم در شیراز

فهندژسعدی در عین حال تاسیس دانشکده هنرهای آیینی با مجوز وزارت علوم را در شیراز از برنامه ای دیگر کانون تعزیه استان فارس عنوان کرد و افزود: در این دانشکده رشته هایی نظیر روحوضی خوانی، صلوات خوانی، نقالی، شاهنامه خوانی، تعزیه گردانی، کبوترخوانی و... تدریس خواهد شد.

وی درخصوص دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هم یادآور شد: اساسنامه جدیدی بدین منظور طراحی شده که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسیر تصویب قرار می گیرد.

فهندژ سعدی تصریح کرد: هدف کانون تخصصی تعزیه استان فارس این است که هنر یادشده از نظر آواز، رنگها، اجراها، سلاح ها، لباس ها و اصیل بودن آن بر اساس نسخه های به جامانده در طول تاریخ در استان مورد تاکید قرار گیرد.

رئیس کانون تخصصی تعزیه استان فارس در پاسخ به این پرسش که برای ثبت ملی آیین های سنتی و مذهبی چه اقدامی از سوی کانون تعزیه فارس انجام پذیرفته اعلام کرد: برای ثبت کبوترخوانی به نام شیراز که خاستگاه آن به شمار می رود؛ من و استاد حیدرپورفرد در این زمینه فعالیت داریم با نبود مکان مناسب هنوز اقدامی انجام نگرفته است، زیرا برای کبوترخوانی نیاز به مکانی جهت نگهداری کبوترهای تعلیم دیده است.

وی درخصوص این هنر آیینی افزود: در کبوترخوانی داستان توسط کبوترخوان آماده می شود و با تعلیم و پرورش کبوتر به اجرای تعزیه پرداخته می شود.

فهندژسعدی در عین حال گفت: با وجود کبوترخانه آستان مقدس شاهچراغ(ع) می شود جهت زنده نگه داشتن این هنر آیینی اقدام شایسته ای انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در زمینه تعزیه و نمایش های آیینی در ایران ۱۵۰ گونه شناخته شده که ۶۰ مورد آن به استان فارس اختصاص دارد.