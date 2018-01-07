یکی از مجروحان حادثه متروی استکهلم جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، یکی از دو مجروح حادثه امروز در متروی استکهلم در بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی که مَردی ۶۰ ساله بود، بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان درگذشت.

حادثه مذکور زمانی روی داد که این مَرد شئ مشکوکی را در محوطه بیرونی متروی استکهلم از زمین برداشت. این شئ که پلیس آن را نارنجک دستی مورد تأئید قرار داده است، بلافاصله منفجر گردید.

این در حالیست که یک زن ۴۵ ساله نیز از زخمی شدگان این رویداد است. منابع بیمارستانی جراحت هائی را در صورت وی مورد تأئید قرار داه اند.

پلیس اعلام کرد که تا کنون نمی تواند تروریستی بودن این حادثه را مورد تأئید قرار دهد؛ اما تحقیقات در این خصوص را ادامه خواهد داد.

لازم به ذکر است، این حادثه در ایستگاه متروی «واربی گارد» (Varby gard) به وقوع پیوست.