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۱۷ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۲۴

فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

پلمب یک شرکت عرضه کننده لامپ در زرندیه/ کشف لامپ‌های چینی قاچاق

پلمب یک شرکت عرضه کننده لامپ در زرندیه/ کشف لامپ‌های چینی قاچاق

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از پلمب شرکتی در زرندیه که لامپ های کم مصرف قاچاق را با نام تجاری یک تولیدکننده داخلی مونتاژ و عرضه می کرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان در تحقیقاتی از تردد یک دستگاه خودروی کانتینری حامل کالای قاچاق از محورهای مواصلاتی استان مطلع شدند و تحقیقات نامحسوس پلیس برای شناسایی و توقف این خودرو آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: در مراحل تحقیقات پلیس مشخص شد که محموله این خودرو در شرکتی در شهرستان زرندیه تخلیه و در انبارهای این شرکت دپو شده است.

عزیزی بیان کرد: با هماهنگی انجام شده از سوی پلیس شهرستان با مرجع قضایی، انبارهای این شرکت مورد بازرسی قرار گرفت و ۲۰ میلیارد ریال لامپ خارجی قاچاق که از کشور چین وارد شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در بررسی های انجام شده مشخص شد که این شرکت با واردات لامپ های خارجی قاچاق، آنها را در بسته بندی یک شرکت داخلی مونتاژ و قصد دارد آنها را در بازار داخلی عرضه کند که با هماهنگی مرجع قضایی، این شرکت پلمب و رسیدگی به تخلفات آن با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 4193669

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