دعوت از سُفرای کشورهای خارجی مستقر در ایران برای حضور در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز در جلسه ستاد جذب سرمایه گذاری استان کرمانشاه با تاکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر فرصت های سرمایه گذاری در استان، اظهار داشت: سرمایه گذارانی از کشور قطر در درخواست زمین برای راه اندازی مجتمع کشت و صنعت در کرمانشاه را دارند که سازمان جهاد کشاورزی باید پیگیر این موضوع باشد.

بازوند برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در استان کرمانشاه و دعوت از سفرای کشورهای خارجی مستقر در ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: سفیران ۵۰ کشور خارجی که با ایران ارتباط خوبی دارند را می‌توانیم دعوت کنیم و از طریق مسئولان وزارات خارجه زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را در استان فراهم کنیم.

وی خواستار استفاده از فرصت ها و ظرفیت ها برای جذب سرمایه گذاری در استان کرمانشاه شد و افزود: دستگاه های اجرایی استان، پروژه های خود را برای جذب منابع خارجی به وزارتخانه های متبوع اعلام کنند.

بازوند همچنین به زلزله اخیر استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در اثر این زلزله، ۳۰۰۰ نفر شغل خود را از دست دادند.

استاندار کرمانشاه گفت: مناطق ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب و قصرشیرین را به منظور کمک به تسریع در روند توسعه و ایجاد اشتغال در این مناطق اجرایی شود.