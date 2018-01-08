حجم آب سدهای استان مرکزی با وجود کاهش شدید بارش مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آب منطقه ای مرکزی، عزت الله آمره ای اظهار داشت: حجم آب ذخیره شده در سدهای استان با وجود کاهش میزان بارش‌ به علت مدیریت اصولی مخزن سد و رودخانه‌های ورودی به سدها در حال حاضر مطلوب است و طی سال جاری و سال آینده برای تامین آب شرب شهرهای استان مشکلی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به وضعیت آب ذخیره شده در سد الغدیر ساوه گفت: هم اکنون حجم آب ذخیره شده در مخزن سد الغدیر ساوه به ۴۰.۸۲ میلیون متر مکعب رسیده است در حالی که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۱۶.۴۱ میلیون مترمکعب بود.

آمره ای در خصوص وضعیت مخزن سد کمال صالح اراک نیز گفت: در حال حاضر وضعیت آب ذخیره شده در مخزن سد کمال صالح اراک ۷۳.۷۰ میلیون مترمکعب است که در سال گذشته این میزان ۷۶.۹۰ میلیون مترمکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی خاطرنشان کرد: عدم کاهش حجم آب سدها به معنای حل مشکل کم آبی در شهرها نیست و با توجه به اینکه عمده نیاز آبی در شهرهای استان از طریق آب های سطحی تامین می شود، بایستی صرفه جویی در مصرف آب مورد توجه ویژه قرار گیرد، چرا که در سال جاری با کاهش ۷۵ درصدی بارش ها در استان روبرو هستیم و این کاهش طی سال های اخیر بی سابقه بوده است.