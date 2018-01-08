به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی مغیثی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های فرهنگی ستاد دهه فجر نهاوند، با بیان اینکه امروز هویت جامعه ما با شناسنامه دهه فجر تعریف می‌شود، گفت: حرکتی که کشور ما را از وابستگی به غرب و شرق جدا کرد، شعار محوری دوران پیروزی انقلاب اسلامی، نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بود.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: اسلامیت نظام، سمت و سوی حرکت مردم و جامعه را تعریف می‌کند و جمهوریت نظام، پشتوانه عظیم مردمی را در درون خود نهادینه کرده است، از این رو زمانی که دهه فجر و جشن ملی و انقلابی ما فرا می رسد در اقصی نقاط کشورمان شاهد برگزاری جشن ها و مراسم مختلف هستیم.

وی ادامه داد: باید شاکر و قدردان زحمات نسل اول انقلاب و کسانی باشیم که با تمام قوا به رهبری امام خمینی (ره) ایستادند تا سایه سنگین حکومت شاهنشاهی از سر کشور ما برداشته و دست چپاول گر غرب و نگاه طمع ورزانه شرق از کشور ما دور شود.

حجت‌الاسلام مغیثی گفت: باید برای تداوم این حرکت بزرگ و ارزشمند تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: انقلاب در شرایطی که در سال ۵۶ و ۵۷ بر کشور ما حاکم بود کار بسیار دشواری بود چراکه نظام شاهنشاهی ایران دست نشانده دولت های غربی و حافظ منافع آن ها در خلیج فارس بود، اما به خواست خداوند و همت مردم، نظام شاهنشاهی ساقط و نظام جمهوری اسلامی که خواست مردم بود مستقر شد.

مزارشهدای نهاوند غبار روبی و عطر افشانی می‌شود

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند نیز از برگزاری مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزارشهدا در ایام الله دهه فجر خبر داد.

علی ترکاشوند گفت: در راستای گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی مزار شهدای شهرستان نهاوند در مناطق مختلف شهری و روستایی غبارروبی و عطر افشانی خواهد شد.

وی افزود: این مراسم در نهاوند و شهرهای، گیان، برزول، فیروزان و روستاهای تابعه با حضور ائمه جماعات، دهیاران و پایگاه های مقاومت بسیج انجام خواهد شد.