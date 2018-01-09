به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال شهرداری همدان و شهرداری بم از ساعت ۱۴ امروز حساس ترین دیدار گروه سه لیگ دسته دوم فوتبال کشور را برگزار می کنند.

این دیدار در چارچوب هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور و از گروه سه برگزار می شود.

با توجه به دستور صادره مبنی بر تغییر ورزشگاه و موافقت نماینده فدراسیون فوتبال، دیدار این ۲ تیم در چارچوب هفته هفدهم لیگ دسته ۲ فوتبال کشور از ورزشگاه شهدای قدس به ورزشگاه شهید مفتح انتقال یافته است.

شهرداری همدان میزبان این مسابقه است و بازی از ساعت ۱۴ امروز سه شنبه در ورزشگاه شهید مفتح همدان آغاز می شود.

این دیدار به دلیل مسافت و عدم تجهیزات ماهواره ای سیمای مرکز همدان برای پخش مستقیم، پوشش زنده نخواهد داشت.

هفته گذشته نیز براساس دستور صادره مبنی بر تغییر ورزشگاه، بازی تیم های شهرداری و پاس همدان در ورزشگاه شهید مفتح برگزار شد.