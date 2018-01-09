زیبایی زمستانی پارک جنگلی سرچشمه/تجربه آرامش درکنار درختان کهنسال

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- سید محمد رضا موسوی: پارک جنگلی سرچشمه شهر فرخ شهر با مساحتی بالغ بر۱۲۰ هزار مترمربع دارای چشمه‌ای پراز آب وفضای سبز زیبا وچشم نواز وجنگلی است.

چشمه‌ای در بالای این پارک جنگلی قرار گرفته است و باعث شده درمسیر خود برکت و زیبائی و شکوفائی را به ارمغان آورد و جاذبه های دلنشینی را به وجود آورده است. این پارک یکی از قدیمی ترین پارک های جنگلی در استان چهار محال و بختیاری به شمار می رود و در هر فصل زیبایی خاص خود را دارد.

در حال حاضر این پارک جنگلی در فصل زمستان به یکی از زیباترین مناطق گردشگری استان تبدیل شده است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این پارک دارا بودن درختان قدیمی و کهنسال است که زیبایی خاصی به این پارک داده است.

وجود موزه مردم شناسی شهر فرخ شهر یکی دیگراز امتیازات این پارک است که در مرکز این پارک جنگلی قرار گرفته است. پارکینگ، سرویس های بهداشتی مجهز، نزدیکی به فروشگاه مواد غذایی و ... از ویژگی های پارک سرچشمه فرخ شهر به شمار می رود.

زیبایی زمستانی این پارک جنگلی در کنار تمیزی این پارک جنگلی محیطی برای لذت بردن از طبیعت وآرامش مسافران ایجاد کرده است یکی از گردشگران پارک جنگلی فرخ شهر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زیبایی پارک جنگلی سرچمشه فرخ شهر غیر قابل توصیف است، اظهار داشت: پارک جنگلی سرچشمه در فصل زمستان به یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری استان تبدیل شده است.

علی مهری ادامه داد: زیبایی زمستانی این پارک جنگلی در کنار تمیزی، محیطی برای لذت بردن از طبیعت و آرامش مسافران ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های توسعه ای این پارک جنگلی بسیار زیاد است، ادامه داد: باید تلاش شود که امکانات و محیط درختی این پارک جنگلی افزایش یابد.

این گردشگر ادامه داد: تعدادی از درختان این پارک جنگلی به علت کهنسالی و خشکسالی خشک شده اند که ضرورت دارد درختان جدید جایگزین این درختان شود.

عضو شورای اسلامی شهر فرخ شهر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر یکی از زیباترین و مهمترین مراکز گردشگری شهر فرخ شهر به شمار می رود، اظهار داشت: وجود این پارک جنگلی در شهر فرخ شهر نقش مهمی در رونق گردشگری دارد.

سید سجاد موسویان با اشاره به اینکه هر ساله مسافران بسیار زیادی از شهر های مختلف استان و کشور به این منطقه سفر می کنند، اظهار داشت: بیشترین مسافران این پارک جنگلی در فصل بهار و تابستان به این منطقه سفر می کنند.

وی بیان کرد: پارک جنگلی سرچشمه یکی از زیباترین محیط های گردشگری در این استان به شمار می رود که سالانه پذیرای مسافران و گردشگران بسیاری از داخل استان و استان های اصفهان، خوزستان و... است.

وی بیان کرد: توسعه این پارک جنگلی در دستور کار قرار دارد.

عضو شورای اسلامی شهر فرخ شهر بیان کرد: بخش گردشگری از مهمترین ظرفیت های شهر فرخ شهر است که باید از این ظرفیت برای توسعه این شهر بهره گرفت.

وی ادامه داد: پارک جنگلی سرچمشه نقش مهمی در جذب مسافر و گردشگر به شهر فرخ شهر دارد.

پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر در مساحتی به وسعت ۱۲۰ هزار متر مربع قرار گرفته است معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر یکی از زیباترین مناطق گردشگری استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود، عنوان کرد: پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر در مساحتی به وسعت ۱۲۰ هزار متر مربع قرار گرفته است.

حیدر صادقی بیان کرد: این منطقه دارای جاذبه های گردشگری متنوع از جمله درختان کهنسال، آبنما، چشمه، فضای سبز، استخر های آب، فضای بازی، فضای ورزشی، سرویس بهداشتی، موزه مردم شناسی و... است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری کرد: پارک جنگلی سرچشمه یکی از مهمترین مناطق جذب مسافر وگردشگر در شهرستان شهرکرد به شمار می رود.

وی ادامه داد: نزدیکی پارک جنگلی سرچشمه به منطقه حفاظت شده تنگ صیاد از دیگر ظرفیت های این منطقه به شمار می رود.

پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر به واسطه داشتن امکانات و نزدیکی به شهر و نزدیک بودن به مرکز استان و داشتن مناظر طبیعی و گردشگری بسیار زیبا همیشه مورد توجه گردشگران بوده است و در ایام تعطیل در پی ورود گردشگر به یکی از پر مسافرترین مناطق گردشگری استان چهارمحال و بختیاری تبدیل می شود.