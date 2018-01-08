بازدید ۴۴۱ واحد تولیدی و فروش مواد آرایشی و بهداشتی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، محمد کاظم زاده گفت: در بازدید از ۴۴۱ واحد تولیدی، بسته بندی و مراکز نگهداری و فروش مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در دوماه گذشته، پنج واحد دارای عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی شناسایی شد.

وی افزود: در این مدت تعداد ۲۲۶ پروانه و مجوز شامل یک پروانه بهره برداری صادره خوراکی و آشامیدنی، یک پروانه بهره برداری اصلاح شده خوراکی و آشامیدنی، ۱۶ پروانه مسئول صادره، ۶ پروانه مسئول فنی تمدید شده، ۴۰ پروانه‌های ساخت صادره، ۷۶پروانه ساخت تمدید شده، ۵ پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاهی صادره، ۷ پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاهی تمدید شده، ۴ شناسه نظارت بهداشتی مشاغل خانگی صادره، ۶ شناسه نظارت بهداشتی مشاغل خانگی تمدید شده، ۶۲ گواهی بهداشت صادره خوراکی و آشامیدنی و دو پروانه ساخت صادره آرایشی و بهداشتی صادر شده است.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: در دو ماه گذشته، این مدیریت ۱۰ هزار و ۸۴۵ نفر به ساعت برنامه آموزشی ویژه کارشناسان برگزار کرده و دو ساعت آموزش از طرق مراکز اطلاع رسانی انجام شده است.