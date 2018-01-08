بارش برف باعث تعطیلی مدارس برخی مناطق استان کرمان شد

امید سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در برخی مناطق استان کرمان اظهار کرد: به دلیل شرایط نامساعد جوی مدارس در برخی مناطق استان امروز دوشنبه ۱۸دی ماه تعطیل است.

وی گفت: بر این اساس مدارس در شهرستان بردسیر و مناطق راین، دهبکری از توابع شهرستان بم و دهج از توابع شهرستان شهربابک در تمام دوره های تحصیلی امروز تعطیل است.

سلاجقه همچنین از تعطیلی مدارس دوره های پیش دبستانی و دبستان (دوره های اول و دوم) در شهرستان رابر، شهر مس سرچشمه و بخش ساردوئیه خبر داد و افزود: همچنین در ماهان پیش دبستانی و دبستان (دوره اول) است.