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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۷:۵۸

رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش کرمان:

بارش برف باعث تعطیلی مدارس برخی مناطق استان کرمان شد

بارش برف باعث تعطیلی مدارس برخی مناطق استان کرمان شد

کرمان - رئیس اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان از تعطیلی مدارس برخی مناطق استان کرمان به دلیل بارش برف و شرایط نامساعد جوی خبر داد.

امید سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در برخی مناطق استان کرمان اظهار کرد: به دلیل شرایط نامساعد جوی مدارس در برخی مناطق استان امروز دوشنبه ۱۸دی ماه تعطیل است.

وی گفت: بر این اساس مدارس در شهرستان بردسیر و مناطق راین، دهبکری از توابع شهرستان بم و دهج از توابع شهرستان شهربابک در تمام دوره های تحصیلی امروز تعطیل است.

سلاجقه همچنین از تعطیلی مدارس دوره های پیش دبستانی و دبستان (دوره های اول و دوم) در شهرستان رابر، شهر مس سرچشمه و بخش ساردوئیه خبر داد و افزود: همچنین در ماهان پیش دبستانی و دبستان (دوره اول) است.

کد مطلب 4193754

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