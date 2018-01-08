شدت گرفتن اعتراضات در سودان علیه افزایش قیمتها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس شهرداری شهر الجنینه مرکز ایالت دارفور غربی در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان اعتراضات یک دانش آموز کشته و دست کم ۶ تن دیگر در این شهر مجروح شده اند و تحقیقات در خصوص علت این حادثه در حال انجام است.

اعضای حزب کنگره سودان نیز اعلام کردند که نیروهای این کشور عمر الدقیر رئیس این حزب را که یکی از بزرگترین احزاب مخالف در سودان به شمار می آید بازداشت کردند.

مقامات سودانی هم چنین مانع انتشار اخبار مربوط به اعتراضات علیه افزایش قیمت ها و پوشش خبری آن می شوند. در جریان اعتراضات در شهر الدمازین نیروهای پلیس علیه ۴۰۰ تظاهر کننده از گاز اشک آور استفاده کردند. این درگیریها و اعتراضات به مرکز خارطوم در کنار ۳ شهر واقع در جنوب پایتخت یعنی الدمازین، نیالا و الجنبینه نیز کشیده شده است.

شهر سنار واقع در جنوب شرق کشور نیز بعد از افزایش قیمت نان طی روزهای اخیر شاهد وقوع اعتراضات مشابه بوده است.