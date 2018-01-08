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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۸:۲۴

به منظور حضور در رقابت های بین المللی جام تختی؛

کشتی گیر سنندجی به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد

کشتی گیر سنندجی به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد

سنندج‌ - سامان عزیزی کشتی گیر فرنگی کار سنندجی برای حضور در رقابت های بین المللی جام تختی از روز دوشنبه ۱۸ دی ماه به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشتی فرنگی کشور ۳۰ ورزشکار را در اوزان مختلف به این مرحله از اردو دعوت کرد.

 از سوی کادر فنی فدراسیون سامان عزیزی کشتی گیر فرنگی کار کردستانی وزن ۸۷ کیلوگرم به این مرحله از اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد و خود را جهت حضور در برای حضور در رقابت های بین المللی جام تختی آماده می کند.

سامان عزیزی کشتی گیر سنندجی عناوین مختلف رقابت های جهانی، بین المللی و کشوری در کارنامه ورزشی خود دارد.

ملی پوشان دعوت شده به مدت ۹ روز زیر نظر علی اشکانی سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشتی فرنگی کشور به تمرینات تکنیکی و تاکتیکی می پردازند.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی روزهای ۱۸ تا ۲۶ دی ماه در خانه کشتی عبداله موحد تهران برگزار می شود.
گفتنی است، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی اوایل بهمن ماه در ماهشهر برگزار می شود.

کد مطلب 4193762

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