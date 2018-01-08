وزیر خارجه مصر: سودان برای ما بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سامح شکری وزیر خارجه مصر در مصاحبه تلویزیونی خود گفت: من در جریان سفر وزیر خارجه سودان به آدیس آبابا پیامی در خصوص طرح جدید درباره بحران رود نیل به وی ارسال کردم اما تا کنون پاسخی در این خصوص دریافت نکرده ام.

وی در ادامه افزود: مصر، سودان را از مذاکرات در خصوص سد النهضه بر روی رود نیل کنار نگذاشته است. قرار بود وزیر خارجه سودان برای انجام رایزنی در روز ۴ ژانویه به قاهره سفر کند اما ممکن است مساله ای مانع سفر وی شده باشد.

شکری از رسانه ها خواست تا در خصوص روابط میان مصر و سودان با واقع نگری عمل کرده و به هیچ کدام از دو کشور توهینی نکنند.

وی در ادامه افزود: سودان یکی از مهم ترین کشورها برای مصر به شمار می رود و ما در وزارت خارجه با توجه به اهمیت روابط با این کشور یک اداره مخصوص به آن داریم.

تنش بین سودان و مصر اخیرا به‌دلیل اختلافات در سطح منطقه، افزایش یافته است به طوری که وزارت خارجه سودان روز پنجشنبه تصمیم گرفت عبدالمحمود عبدالحلیم سفیر خود در مصر را برای مشورت به خارطوم فرا بخواند.

گفتنی است روابط بین دو کشور همسایه در پی ساخت سد النهضه شاهد تنش است. قاهره سودان را به حمایت از تاسیس سد النهضه اتیوپی متهم می‌کند و مصر نگران است که این سد منجر به کم شدن سهم آن از آب‌های رود نیل شود.