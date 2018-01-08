  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان:

رمز ماندگاری تشیع عاشورا است

رمز ماندگاری تشیع عاشورا است

زنجان- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان به اهمیت واقعه عاشورا در تاریخ اسلام تأکید کرد و گفت: رمز ماندگاری تشیع عاشورا است و باید برای پاسداشت این واقعه عظیم تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در مراسم تکریم از خادمان موکب اربعین زنجان در محل حسینیه اعظم استان زنجان، افزود:  استقرار موکب‌ها در اربعین برای خدمت‌رسانی به زائرین از اقدامات مهمی است که طی چهار سال گذشته انجام‌گرفته است.

وی اظهار کرد: زنجانی‌ها طی سه سال متوالی در عراق به زائران خدمت‌رسانی کردند و امسال برای نخستین بار موکب استان در سامرا مستقرشده بود که در جای خود فتح الفتوح است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: باید نقاط ضعف و قوت موکب‌ها بررسی شو و برای سال‌های آینده نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت کنند.

خاتمی به اهمیت واقعه عاشورا در تاریخ اسلام تأکید کرد و گفت: رمز ماندگاری تشیع عاشورا است و باید در پاسداشت این واقعه باید تلاش کنیم.

وی ابراز کرد: در اربعین امسال بالای ۲۰ میلیون زائر حضور داشتند و با برنامه‌ریزی دقیق و بدون حاشیه و با امنیت این مراسم برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: در بحث راه‌اندازی موکب در اربعین امسال شاهد برنامه‌ریزی بادید وسیع‌تری بودیم و همین دید  باعث شد تا امسال علاوه بر استقرار موکب زنجانی‌ها در نجف اشرف و کربلا، در سامرا نیز میزبان این موکب‌ها باشد.

خاتمی یاد آور شد: طی سال آینده باید موضوع خدمت‌رسانی در سامرا را جدی گرفته و باید برنامه‌های خوبی برای اجرا در نظر گرفته شود. امام حسین (ع) برای دین خود خاندانش را فدا کرد و امروز ما هم باید د رراه دین خود گذشت کنیم.

کد مطلب 4193768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها