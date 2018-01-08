به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در مراسم تکریم از خادمان موکب اربعین زنجان در محل حسینیه اعظم استان زنجان، افزود: استقرار موکبها در اربعین برای خدمترسانی به زائرین از اقدامات مهمی است که طی چهار سال گذشته انجامگرفته است.
وی اظهار کرد: زنجانیها طی سه سال متوالی در عراق به زائران خدمترسانی کردند و امسال برای نخستین بار موکب استان در سامرا مستقرشده بود که در جای خود فتح الفتوح است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: باید نقاط ضعف و قوت موکبها بررسی شو و برای سالهای آینده نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت کنند.
خاتمی به اهمیت واقعه عاشورا در تاریخ اسلام تأکید کرد و گفت: رمز ماندگاری تشیع عاشورا است و باید در پاسداشت این واقعه باید تلاش کنیم.
وی ابراز کرد: در اربعین امسال بالای ۲۰ میلیون زائر حضور داشتند و با برنامهریزی دقیق و بدون حاشیه و با امنیت این مراسم برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: در بحث راهاندازی موکب در اربعین امسال شاهد برنامهریزی بادید وسیعتری بودیم و همین دید باعث شد تا امسال علاوه بر استقرار موکب زنجانیها در نجف اشرف و کربلا، در سامرا نیز میزبان این موکبها باشد.
خاتمی یاد آور شد: طی سال آینده باید موضوع خدمترسانی در سامرا را جدی گرفته و باید برنامههای خوبی برای اجرا در نظر گرفته شود. امام حسین (ع) برای دین خود خاندانش را فدا کرد و امروز ما هم باید د رراه دین خود گذشت کنیم.
