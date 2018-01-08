برداشت کاهو و هویج در خوزستان آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت کاهو از سطح۵۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان آغاز شد.

محمد امین شاخی با بیان اینکه عملکرد این محصول ۳۰ تن در هکتار است، افزود: پیش بینی می شود ۱۵ هزار تن کاهو از سطح مزارع برداشت شود.

وی، رقم کاهوی کشت شده را رقم سوری عنوان کرد و افزود: کشت کاهو در نیمه اول مهر ماه و برداشت محصول از نیمه اول دی ماه صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش نیز گفت: پیش بینی می شود بیش از ۶۲ هزار تن محصول هویج و تره فرنگی از سطح مزارع شهرستان شوش برداشت شود.

علیرضا ملک زاده از برداشت محصول هویج و تره فرنگی از سطح یک هزار و ۳۶۴ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: از این میزان سطح، یک هزار و ۲۲۸ هکتار به کشت هویج اختصاص یافت که عملکرد این محصول ۴۵ تن در هکتار می باشد.

وی افزود: همچنین در سطح ۱۳۶ هکتار تره فرنگی کشت شدده که پیش بینی می شود ۶ هزار و ۸۰۰ تن محصول از این سطح برداشت و برای عرضه به بازارهای داخل و خارج از استان حمل شود.

ملک زاده گفت: برداشت تره فرنگی تا پایان اسفند سال جاری و هویج تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.



